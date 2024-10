La brutal denuncia sobre la muerte de la ciclista Muriel Furrer: "Abandonada hasta morir..."

La junior suiza Muriel Furrer falleció tras sufrir un accidente durante el mundial de ruta UCI de 2024, y aunque sigue surgiendo más información sobre el trágico accidente, ciertos detalles que rodean el incidente siguen generando sospechas sobre la ineficacia de los organizadores.

Furrer sufrió graves lesiones cerebrales y fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Zúrich, donde murió al día siguiente. Se han obtenido pruebas, incluida su bicicleta, para su inspección y la policía de Zürich sigue investigando el trágico suceso.

Se confirmó que el accidente se produjo durante un tramo de descenso en Küsnacht, sin indicios de que hubiera terceros involucrados o testigos. La mujer fue encontrada inconsciente fuera de la ruta; sin embargo, el momento exacto del accidente sigue sin estar claro, lo que constituye un importante punto de discordia después de la tragedia.

Pero mientras continúan las investigaciones, Andrea Raccagni Noviero ha decidido alzar la voz tras el fallecimiento en el Mundial de la ciclista Muriel Furrer (18 años). El corredor transalpino ha hablado muy claro a través de sus perfiles sobre una muerte que ha creado un gran debate en el pelotón.

El relato íntegro de Raccagni

"Quería hacer un bonito post con algunas fotos de mi experiencia en el campeonato del mundo, pero desde el principio pensé que no era lo correcto. Ha pasado una semana, y (excepto algunos artículos) ya nadie habla de eso. Sólo hay una cosa segura ahora, una ciclista como yo fue abandonada para morir sola durante más de una hora, bajo el frío y la lluvia, durante la carrera más importante del año. Tal vez este post no sirva de nada pero me dará la posibilidad de disculparme con Muriel y su familia. Porque como dije, esto también es mi culpa y culpa de todos los demás ciclistas que nunca han hablado de los problemas de seguridad que sufrimos".

"También es nuestra culpa. Si hemos llegado a este punto es porque ni siquiera estamos tratando de cambiar las cosas. Todo el mundo sabe lo que pasó en Zúrich hace unos días, no puedo decir mucho más porque la situación está bajo investigación y yo no participé en esa carrera, pero puedo hablar de lo que viví. Cada ciclista que participó en la contrarreloj como yo arriesgó su vida. No tenía ningún sentido estar allí y todo el mundo lo sabía. Alguien lo comentó a la prensa pero no es suficiente. Competimos en un deporte que ya de por sí es muy peligroso y en el momento exacto en que corres en carrera sabes los riesgos, pero esto, esto es algo más. Las personas que toman decisiones no se preocupan por nuestra seguridad en absoluto y nosotros no tenemos ningún respeto por nuestras vidas. Solo lo estamos aceptando, pero ¿es esto lo que queremos? Ciertamente no es lo que quería la familia de Muriel, a quien envío mi más sentido pésame, y al mismo tiempo pido disculpas, porque tuve la oportunidad de hablar y no lo hice antes. Y también quiero disculparme contigo Muriel, porque como cualquier otra persona de 18 años, merecías vivir tu vida al máximo y no perderla así, y me siento culpable por eso.

Deseo que cada ciclista que ha vivido situaciones demasiado peligrosas y nunca lo ha dicho, también alce la voz. Tenemos que hacer algo para cambiar todo esto, y solo depende de nosotros. Así que mi deseo es que tantos corredores como sea posible vuelvan a publicar esto para que podamos tratar tener la máxima repercusión posible para hacer el deporte que amamos un poco más seguro".