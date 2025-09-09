El CSD pide "respeto a la integridad de los ciclistas" en LaVuelta y apunta a la UCI

El Consejo Superior de Deportes (CSD) "comprende la indignación ciudadana ante la flagrante vulneración de los Derechos Humanos en Gaza", pero pide a los manifestantes contrarios a la participación del Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025, que este miércoles llega a la provincia de León, que preserven la "seguridad de los deportistas".

"En relación con los acontecimientos que se están produciendo en el marco de La Vuelta ciclista a España, el CSD comparte la indignación ciudadana ante la flagrante vulneración de los Derechos Humanos en Gaza, si bien la libertad de expresión debe ejercerse siempre sin poner en riesgo la integridad física de los ciclistas", aseguraron a EFE fuentes del CSD.

En ese sentido, el CSD desveló que "el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ministerio del Interior están en permanente contacto" y adelantó que "mañana se celebrará una reunión de la Junta de Seguridad".

"Este es el marco donde se adoptan, junto a las demás Administraciones Públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las medidas adecuadas en relación con el buen desarrollo de La Vuelta, garantizando al tiempo la libertad de expresión y la seguridad e integridad de los deportistas", explicó.

El CSD recuerda que "corresponde exclusivamente a la Unión Ciclista Internacional (UCI) las decisiones en torno a la participación del equipo Israel-Premier Tech en las competiciones ciclistas internacionales, como el Tour de Francia, el Giro de Italia o La Vuelta a España".