Las protestas sabotean y recortan de nuevo la etapa de la Vuelta

Quedaban ocho kilómetros para el final de la etapa cuando Egan Bernal y Mikel Landa esprintaron en un repecho para llegar primeros a la pancarta. Era un letrero mentiroso Marcaba ocho kilómetros para el final, pero el final estaba ahí. Las protestas, otra vez, igual que sucedió en Bilbao, cortaron la carrera. Pero esta vez la organización estaba preparada para cualquier cosa. Y aparte de la toma de tiempos sí decidió que hubiera un ganador. Egan Bernal.

A falta de dos kilómetros y medio, un grupo de manifestantes había cortado la carrera. En la zona donde esperaban los autobuses de los equipos, la carretera se cortaba. Coches de la organización ya se habían desviado antes por la imposibilidad de llegar a la meta.

La masa que ocupaba la rotonda para cortar la carretera enyte gritos de «Palestina vencerá» no era el único sabotaje que tenía que afrontar la carrera.

Antes de que la carrera se detuviera, un tronco atravesado en la carretera esperaba el paso de los ciclistas. La ruta marcaba unos 30 kilómetros para la meta. Por suerte, los corredores aún estaban lejos y la organización y la Guardia Civil habían previsto que hubiera alguna protesta de este tipo. Se habían equipado con motosierras para emergencias como esa y tuviero que ponerlas a funcionar. En la base del árbol se veía el corte limpio que indicaba que no se trataba de un accidente de la naturaleza. Un sabotaje, uno más, al paso de la Vuelta a España que pone en riesgo a los ciclistas y a todas las personas que van en carrera.