La dura reflexión de Armstrong sobre el dopaje: "Mató a varios rivales de mi generación"

A casi 20 años de su última victoria en el Tour de Francia, Lance Armstrong sigue tratando de quitarse la sombra de culpabilidad que le persigue tras su sanción vitalicia por dopaje sistemático. Ganó siete veces el Tour de Francia, y luego fue desposeído de todas sus victorias. Ahora, a los 53 años, dirige el podcast 'The Move', con el que está teniendo cierto éxito en Estados Unidos.

Desde ese espacio, de vez en cuando deja algunas declaraciones algo incendiarias. En esta ocasión, el norteamericano se refirió a la incidencia del dopaje en la generación contra la que él competía, y a la que también pertenecía: "Yo hice trampas, pero mis rivales también. Y a algunos de ellos, eso los mató. Perdí a cinco o seis rivales de mi generación por drogas y malos hábitos", comentó, en lo que algunos entendieron como una referencia velada, entre otros, a Marco Pantani.

Respecto a su intención por pasar página de todo aquel período oscuro ligado al ciclismo de competición, Armstrong afirma que podría haberse "rendido", pero decidió no hacerlo: "Podría haber pensado que me habían cancelado y rendirme, pero decidí no hacerlo. Tuve problemas de adicción al alcohol, pasé una época difícil y podría haberme rendido, pero estoy muy orgulloso de seguir luchando", comentaba.

También tuvo palabras para la que fue su carrera fetiche, el Tour de Francia, que llegó a pensar que era de su propiedad: "Llegué a pensar que era mía. Que era mi carrera. Pero ahora voy a Francia más a menudo y siento que el Tour pertenece a todos, pero especialmente a los franceses. Es su carrera. Yo llegué a pensar que era mío, y eso fue claramente un error", continuó.

Respecto al futuro del ciclismo y el formato de la propia carrera, Armstrong no cree que vaya a haber grandes cambios: "El ciclismo es simplemente un deporte anticuado que no ha cambiado en los últimos años, por lo que no creo que cambie mucho ahora. A los jóvenes no les gusta ver las carreras. Mi hijo, cuando ve una etapa del Tour conmigo, siempre me pregunta cuándo va a pasar algo interesante, un choque o cualquiera cosa", finalizó.