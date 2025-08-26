La odisea de MIkel Landa y su maleta con final feliz

"No tengo maleta", decía Mikel Landa sin perder la sonrisa dos días antes del comienzo de la Vuelta, mientras paseaba por el hotel de concentración del Soudal con una camiseta vintage de la Juventus. Al corredor alavés le perdieron la maleta en el vuelo hasta Turín y el viernes 22 de agosto, un día antes del comienzo de la Vuelta, el alavés se quejaba en las redes.

"Ciao, Vueling, mañana arranca LaVuelta y mi maleta sigue en paradero desconocido. ¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?", escribía en su cuenta de Twitter mientras su maleta aún seguía en paradero desconocido.

Ese mismo día, Landa publicaba una foto abrazado a su maleta después de recibir su equipaje. "Gracias a todos los Landistas. Lo hemos conseguido… también a ti

Vueling. Justo a tiempo, porque pedalear la Vuelta en chanclas habría sido histórico… pero no recomendable!!!", comentaba sin perder su característico humor.

Para Landa esta es su octava Vuelta, a la que llega sin demasiadas pretensiones en la general después de la caída en la primera etapa del Giro, que lo mandó a casa con una vértebra rota. Ahora su objetivo es una etapa, pero su objetivo final de la temporada es el Mundial de Ruanda, para el que Alejandro Valverde cuenta con él. En Turín recibió los ánimos del presidente de la Federación, José Vicioso, y de José Luis de Santos antes de recuperar la maleta.

"Poquito a poco voy mejorando. Vamos bien", decía después de la etapa de ayer. En el ascenso al Limone en la segunda etapa tuvo buenas sensaciones y afronta la Vuelta con buen humor. Landa quería que se acabara la temporada antes de comenzar la Vuelta, "Pero ahora tengo muchas ganas de correr la Vuelta, Lombardía, el Mundial. Son carreras muy bonitas. Quiero aprovechar la Vuelta para coger esa forma", explicaba antes del comienzo de la carrera.