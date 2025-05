Pedersen lo aguanta todo y gana su tercera etapa de cinco en el Giro

Mads Pedersen estuvo a punto de ser víctima del fuego amigo antes de volver a imponerse en la meta de Matera. Es su tercera victoria en cinco etapas, pero pudo haber fracasado por exceso de optimismo.

Antes de lanzar el esprint, los corredores debían afrontar una subida complicada para los velocistas. Pedersen, consciente de que supera las rampas mejor que sus rivales, puso a tirar a su compañero Vacek, que cumplió con su labor de manera aplicada. Tanto que no se dio cuenta de que su líder quedaba atrás.

Mientras Pedersen iba perdiendo posiciones en el grupo, cada vez más, Roglic afilaba las garras para lanzar un ataque en busca de unos segundos más con los que distanciar a Juan Ayuso y a su compañero Del Toro. El mexicano respondió y el intento del esloveno se quedó en nada.

No se fía Roglic, que tiene un Giro y cuatro Vueltas en su palmarés, de los jóvenes del UAE. Aprovecha cada centímetro que le ofrece la carretera para intentar alejarlos en la general. Segundo a segundo, antes de que lleguen las etapas importantes de montaña.

Se trata de ganar tiempo y de mandar un mensaje de autoridad, de que sepan quién manda en la carrera. Tiene experiencia en las grandes vueltas y quiere demostrarlo antes de que Ayuso y Del Toro sean conscientes de su potencial en carrera.

Pero la pelea entre los favoritos duró apenas un momento. Lo que tardó Roglic en darse cuenta de que no merecía la pena tanto esfuerzo para acabar con sus rivales pegados a su rueda.

Vacek no dejó de tirar a pesar de que Pedersen se quedaba atrás. El líder aguantaba el ritmo del grupo mientras algunos de sus rivales, como Olav Kooij, que viste la «maglia ciclamino» de la regularidad que le cede Pedersen miraba desde lejos al grupo.

No estuvo sobrado Pedersen para lograr la victoria. Pidcock le presionó en los últimos metros, aunque no llegó a superarlo y cuando se creía ganador apareció Zambanini por la izquierda para hacerle dudar. Tanto, que no llegó a levantar los brazos. Pero el danés confirmó su tercera victoria en cinco etapas y la «maglia rosa» que distingue al líder de la carrera.