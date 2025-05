Pilar Fernéndez, de no montar en bici a ganar la Titan en tres años

Pilar Fernández entró de la mano de su gran rival, la británica Annabel Fischer, en la última etapa de la Titan Desert Marruecos, que finalizó el pasado 6 de mayo en Maadid. La ciclista madrileña dominó de principio a fin la categoría femenina de la Titan Desert y acabó distanciando en más de media hora a Fischer. Ganó cuatro de las seis etapas disputadas y nunca perdió la sonrisa ni el respeto, como nuestra ese gesto de entrar de la mano de su gran competidora.

Pili había tenido que luchar hasta ahora contra Tesa Kortekaas, la gran dominadora de la Titan en todas sus modalidades, pero no estuvo muy lejos del rendimiento de la neerlandesa. Era sólo cuestión de tiempo y de preparación que esta madrileña que ha dado varias vueltas por España alcanzara su mejor nivel. «Me he visto bien, venía con los deberes hechos más que el año pasado. Este año ya sabía algo más del desierto, lo que tenía que hacer también para descansar y fuera y me he encontrado muy bien, no he tenido problemas de salud que al final lo salvé. Me he encontrado cómoda y sobre todo muy fuerte en el desierto», decía después de lograr su primera victoria en la Titan Desert.

El dominio de Pili Fernández fue absoluto y sorprendente para una mujer que apenas lleva tres años tomándose en serio la bicicleta y a la que la Titan le cambió la vida. «Hace tres años hice mi primera Titan Desert. Yo no montaba en bici, bueno montaba pero los domingos, conocí aquí a mi pareja, que es entrenador, me metió el gusanillo, empezamos a entrenar y tres años después me ha tocado ganar la Titan», confiesa.

«Se lo dedico a mi familia, los quiero mucho. Han estado en todos los malos momentos y los buenos, sobre todo en los malos y va para ellos y para todo el equipo de Kh 7 que ha confiado en mí desde el minuto uno», asegura la ganadora de la Titan. El equipo la ha cuidado durante la carrera y en varias etapas contó con un gregario excepcional, Josep Betalú, cuatro veces ganador de la Titan y que este año, después de superar una dolencia cardiaca ha regresado al desierto para hacer labor de equipo.

«La verdad es que la victoria es de todo el equipo, hemos trabajado muy bien, yo me he encontrado muy en forma y creo que en la última etapa Anna se merecía la victoria por lo buena competidora que ha sido. Al final creo que la deportividad y el respeto está por encima de todo», asume Pilar.