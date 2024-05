Tessa Kortekaas, la mujer que compite con los hombres en el desierto

Tessa Kortekaas (Voorhout, Países Bajos, 1988) responde en un perfecto español después de siete años viviendo en Lanzarote. «La motivación es luchar con los chicos. Podría ir más despacito, pero lo que me motiva es buscar mis límites. Me he preparado muy bien, ahora estoy en mi mejor forma, y sé que puedo abordar a los primeros 20 chicos. Lo he hecho el año pasado y la motivación es por lo menos igualar», decía después de cruzar la última línea de meta de la Skoda Titan Desert. No sabía todavía que había repetido el decimoctavo puesto de la edición de 2023.

La neerlandesa, que corre para el equipo Cannondale, no encuentra rivales a su altura en la categoría femenina. Ha ganado las seis etapas de la carrera y ha acabado con más de una hora de ventaja sobre la segunda clasificada, la española Pilar Fernández, del KH7. Normal que busque su motivación en la lucha contra los hombres, aunque le enfade que algunos le esprinten cuando llegan a su lado muy lejos de la victoria absoluta. «Han esprintado unos gilipollas», decía después de una de sus victorias parciales en la categoría femenina.

Kortekaas siempre ha estado relacionada con el deporte. Primero, con el patinaje, cuestión de herencia familiar. Su abuelo había sido una figura del patinaje de velocidad sobre hielo, pero pronto comenzó a compatibilizarlo con el ciclismo de carretera. En el patinaje cambió la velocidad por la resistencia, pero tuvo que dejarlo todo cuando con 19 años descubrieron que padecía el síndrome de Pfeiffer, un virus en la sangre que la hacía sentirse permanentemente cansada. No fue hasta cumplir los 28 cuando se animó con el triatlón. Una disciplina que ha dejado de lado para dedicarse enteramente a la bicicleta.

«Ha sido más duro de lo que pensaba. Ha sido rápido», decía después de la última etapa. «Me encontraba fuerte todavía, aunque ya notaba mucho la fatiga de ayer, iba con agujetas. Ha sido un trabajo muy duro», aseguraba. «Hoy sí notaba fatiga, pero hoy todavía he acabado con fuerza y cuando te sientes fuerte y ya sabes que llegas a meta y tienes la victoria todo es más fácil», añadía. A su éxito en la categoría femenina, Kortekaas ha añadido el mérito de acabar en el puesto 18 de la clasificación general por segundo año consecutivo.