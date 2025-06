El primer expulsado por doble amarilla en la historia del ciclismo

El pasado 1 de enero de 2025, la UCI aprobó un nuevo sistema de amonestaciones en carrera para los ciclistas que tuviesen comportamientos inadecuados. A semejanza del fútbol, se ideó un sistema de tarjetas amarillas -con las que podrían sancionar tanto a ciclistas como a directores o incluso medios de comunicación- y una escala de sanciones para quienes las reciban.

Y en cinco meses y medio ha llegado la primera expulsión. El infractor es Oscar Riesebeek, veterano ciclista belga del Alpecin-Deceuninck. A sus casi 33 años, se convierte así en el primer ciclista que ve una tarjeta roja en la historia de este deporte.

El motivo fue una maniobra irresponsable en la cual trató de atajar a través del carril bici para reincorporarse al pelotón en la última etapa del Tour de Bélgica, cuando quedaban unos tres kilómetros para el final. El resultado fue doblemente 'trágico': se fue al suelo y tuvo que abandonar la carrera, pero eso no le evitó la segunda cartulina amarilla de la prueba "por utilizar aceras o carriles bicis ajenos a la ruta de carrera". Ya vio una por el mismo motivo en la segunda etapa.

Así, tras ser trasladado al hospital y comprobar que la caída fue un susto y no había fracturas, Riesebeek será suspendido durante siete días sin competir y se perderá los Campeonatos de Bélgica, aunque sí estará disponible para el Tour de Francia.

El corredor ha admitido su responsabilidad y ha declarado "justo" el castigo: "Acepto las consecuencias. Me he dado cuenta de que mi comportamiento no solo estuvo mal, sino que puse en peligro a otros ciclistas y pido disculpas por ello", reconoció. Riesebeek, gregario de Van der Poel o Philipsen, pasará a la historia por ser el primero que ve la tarjeta roja en el deporte de las dos ruedas.