El reto que le lanza Eddy Merckx a Pogacar

El mejor ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx, cumple 80 años. Y, fiel a su estilo, el 'Caníbal' sigue hablando de ciclismo. Porque sigue viviendo y pensando en el ciclismo. Hasta el punto de lanzarle un desafío al gran dominador del pelotón actual: Tadej Pogacar.

Todavía falta mucho para que el esloveno, sin duda ya entre los mejores de la historia de este deporte, iguale el palmarés que logró Merckx en las décadas de los 60 y 70, en un ciclismo mucho menos profesionalizado que el actual. Pero el mítico ex corredor belga ya le ha propuesto un reto diferente: batir el récord de la hora.

Se lo propone a Tadej, pero también a su compatriota Remco Evenepoel: "El récord de la hora era un objetivo. Mi carrera estaría incompleta sin él. A finales de 1972, no me encontraba fino, estaba cansado. Pero tras unas semanas de preparación específica en Italia, logré recueperar. Cruzamos el Atlántico y lo intentamos en México. Salió bien, pero sufrí muchísimo. Merckx estableció su registro en 49,431 kilómetros. Eso sí, no le salió gratis: "Estuve una semana que apenas pude caminar".

Sin embargo, ahora los medios materiales son mucho mejores y los ciclistas están mucho mejor entrenados, por lo que Merckx cree que sería un reto bonito: "Pogacar es el mejor, el más completo. Y Remco tiene unan aerodinámica soberbia. Sería bonito que se atrevieran con este reto", cierra.

Respecto a lo que puede ocurrir en el próximo Tour, el 'Caníbal' lo tiene claro: "Pogacar es el hombre a batir. Espero que Vingegaard esté un poco mejor, y Evenepoel puede tener frescura porque ha corrido poco. Pero lo que hizo Tadej en la primavera fue increíble. Va a ser difícil que lo puedan seguir en la alta montaña".

Finalmente, Merckx se ha rendido al esloveno, a quien considera el gran dominador del ciclismo en la presente generación: "Realmente intenta ganar, nunca se reserva. Va a por la victoria, y eso es bonito. A veces me recuerda a lo que yo trataba de lograr. El ciclismo cambia. Se corre y se gana de forma diferente. También es respetable, pero es otro estilo. Esta visión estratégica ilustra la evolución del deporte", finaliza un Merckx que no sabe si a día de hoy sería ciclista, pues los entrenamientos y las concentraciones le pesarían demasiado.