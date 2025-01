El Tour Down Under o la carrera que globalizó el ciclismo gracias a la F-1

Cuando, allá por 2008, se introdujo el Santos Tour Down Under en la categoría World Tour, el ciclismo dio el paso definitivo para su globalización. Hasta ese momento, la temporada profesional empezaba en España con la Challenge de Mallorca, que compartía algún día con el GP Marsellés de Francia. Pero la llegada de la ronda australiana, que cumple 25 años en esta edición, cambió el panorama. El Down Under es, en 2025, la primera prueba de la temporada. Además, al calor de su éxito han nacido otras citas –Herald Sun Tour y Cadel Evans Great Ocean Race– que permiten a los equipos pasar varias semanas entrenando y compitiendo en el caluroso verano austral antes de que en Europa el frío empiece a retirarse, ya a mitad de febrero.

El motivo del nacimiento de la carrera tiene que ver con otro deporte que se practica sobre el asfalto, pero a mucha más velocidad. Y es que la ciudad australiana de Adelaida albergaba, hasta finales de los 90, el Gran Premio de Australia de F-1. Sin embargo, perdió la carrera en favor de Melbourne, ciudad mucho más potente y donde también se organiza el Open de Australia. Para tratar de amortiguar el golpe, el Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno «aussie» decidió crear una competición que sirviese como reclamo para llevar gente a Adelaida y la parte meridional de la isla. Y así surgió el Tour Down Under, que celebraría su primera edición en 1999 con categoría 2.4, el escalón más bajo de carreras UCI. Aquella primera edición la ganaría el velocista australiano Stuart O’Grady, que ya había saltado a la fama al ganar una etapa en el Tour de Francia el año anterior.

Tras varios años de asentamiento, en 2002 la organización decidió dar un cambio a la carrera introduciendo la que ahora es la subida más famosa de Australia: Old Willunga Hill. Un puerto cortito, pero de cierta exigencia, suficiente para eliminar a sprinters. Y, claro, el perfil de los ganadores cambió. Desde ese año, empezaron a acudir corredores más completos.Michael Rogers, el tetracampeón Simon Gerrans... o Luis León Sánchez. España, de hecho, es el segundo país con mejor balance en la carrera por detrás de Australia. Mikel Astarloza y el propio «Luisle» ganaron allí. Y José Joaquín Rojas, Alejandro Valverde y Javi Moreno han pisado podio.

En 2008, la prueba dio el salto al WorldTour y terminó de consagrar la globalización del ciclismo. Quedaba un último paso, que fue la entrada de ASO –empresa organizadora del Tour y, ahora también, de la Vuelta a través de Unipublic– como socio estratégico de Events South Australia, el organismo público responsable de la carrera en 2012.

Hoy, el Tour Down Under cumple 25 ediciones –se suspendieron 2021 y 2022 por el Covid– y ha demostrado una enorme solidez que las carreras árabes, nacidas y desaparecidas al capricho de los jeques, no han mantenido. Todos los grandes equipos del pelotón llevan algún nombre importante a Australia y este año aún más, pues se acaba el trienio de puntuación que marca los ascensos y descensos de la Primera División hasta 2028. Hoy el ciclismo mundial echa a rodar oficialmente en Adelaida. Con obvia mayoría de ciclistas oceánicos, lo cierto es que coincidirán en la salida corredores de 24 países. Sprinters como Sam Weslford, Phil Bauhaus o Bryan Coquard; clasicómanos del calibre de Alberto Bettiol e incluso escaladores como George Bennett, Sergio Higuita o Mike Woods. Y españoles con Ion Izagirre, Jesús Herrada y Javi Romo como punta de lanza. Seis etapas más bien cortas y con predominio llano, con Willunga como punto clave para decidir la general. Primeras escaramuzas en las carreteras de Adelaida. Y todo empezó por aliviar la despedida de una carrera de Fórmula Uno.