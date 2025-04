Van der Poel y el "intento de homicidio" que sufrió en la París-Roubaix

Un intento de homicidio en la París-Roubaix. Aunque suene exagerado, fueron las palabras del propio Mathieu Van der Poel para definir, tras la carrera, lo que fue una de las acciones más desgraciadas del día: un individuo le arrojó un bidón lleno en plena competición, cuando faltaban unos 33 kilómetros para la línea de meta.

Las imágenes, como no podía ser de otra manera, han dado la vuelta al mundo en internet. Además es que se pudo ver perfectamente durante la retransmisión de la carrera, y por supuesto varios espectadores que grabaron la escena lo han compartido. Y el autor de los hechos se ha entregado hoy, según informa el diario Het Nieuwsblad belga. Según la fiscalía de Flandes Occidental, el hombre "ha asegurado que lamentaba mucho el incidente".

El bidón que lanzó hacia Van der Poel estaba lleno, y el corredor se encontraba en pleno esfuerzo, por lo que el impacto pudo ser tal vez no mortal, pero sí bastante grave. Así lo definía el propio Mathieu: "No podemos permitir que eso ocurra. La botella estaba llena, me dolió mucho. Si me llega a dar en la nariz, me la habría roto", explicó el vencedor de la carrera, que también expresó su deseo de que encontrasen al autor para que fuese "juzgado" por darle "justo en la cara" con el objeto.

Una acción aislada y que no debe empañar la gran carrera que se vivió ayer, pero que por desgracia va en aumento. No son pocos los casos en los que algunos energúmenos atentan contra los ciclistas en plena carrera. Van der Poel lo ha sufrido ya en varias ocasiones. En la E3 denunció que había sido escupido por un hombre, y el año pasado le arrojaron cerveza en el Tour de Flandes. Por poner otro ejemplo, Chris Froome también tuvo varios percances de este tipo en el Tour de Francia, cuando otro individuo le tiró una bolsa con orina. También en el Tour de Francia del año pasado, un espectador lanzó una bolsa de patatas fritas a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.