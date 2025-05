Van Uden se presenta y Roglic araña dos segundos

El esprint en el Giro lleva el nombre de Mads Pedersen. El danés viste la «maglia rosa» después de dos victorias, pero la llegada de la primera etapa disputada en Italia fue demasiado accidentada. El danés ya se había caído y en el último tramo la carretera se convertía en un embudo que complicaba el paso de los ciclistas. Entre ese caos apareció un velocista inesperado, el neerlandés Casper Van Uden, del Picnic.

«La victoria no es solo mía. Ha sido de todo el equipo, de todos los corredores y del personal. El trabajo de hoy fue excelente. No sentí el viento hasta 200 metros antes de la meta. Sé que tengo capacidad para un esprint largo y simplemente lo aproveché», explicaba el ganador de la etapa. «Que gane quizás no sea una sorpresa del todo, porque sé que el equipo cree en mí. Esta victoria sin duda me ayuda», añade Van Uden.

Pedersen fue cuarto, pero mantiene la «maglia rosa», a pesar de los esfuerzos de los favoritos por llevarse las bonificaciones. En un esprint intermedio Roglic aceleró para llevarse dos segundos de premio. El UAE estuvo atento, pero Juan Ayuso fue cuarto bajo la pancarta y no pudo arrancar ninguna bonificación, aunque su compañero Isaac del Toro sí fue capaz de imponerse a Roglic y llevarse los cuatro segundos de premio para el segundo.

Ahora Primoz Roglic está a sólo siete segundos de Pedersen en la general y Ayuso se queda a 18 del esloveno y a tres del mexicano Del Toro.