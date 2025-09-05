Un ciclista francés, en prisión preventiva en Rusia acusado de cruzar la frontera de forma ilegal

Sofiane Sehili, ciclista francés de ultraresistencia, ha sido arrestado en Vladivostok, en la Rusia más oriental, tras su ambicioso intento de recorrer Eurasia en bicicleta. El deportista se encuentra actualmente bajo custodia, acusado de entrada ilegal al territorio ruso, según ha informado el diario francés Le Monde.

El consulado francés ya ha iniciado las gestiones para prestar asistencia al atleta, quien se encuentra en una situación jurídica compleja tras meses de travesía.

Su extraordinario viaje, que partió desde Lisboa, lo llevó a atravesar varios países como Tayikistán, Mongolia y China, enfrentando numerosos desafíos geográficos y administrativos. A pesar de su dilatada experiencia en competiciones de resistencia, Sehili se ha visto imposibilitado de completar su objetivo por restricciones fronterizas.

Una trayectoria de desafíos extremos

Sofiane Sehili, de 44 años, abandonó su carrera como documentalista en 2012 para dedicarse completamente al ciclismo de resistencia. Su palmarés incluye once victorias en competiciones de largo recorrido, destacando su triunfo en el prestigioso Tour Divide en 2022.

La tentativa de cruzar Eurasia representaba para él un reto personal de enormes proporciones, buscando establecer un nuevo récord entre Lisboa y Vladivostok. Sin embargo, su arresto ha truncado momentáneamente este ambicioso proyecto.

Las autoridades rusas no han proporcionado detalles adicionales sobre la duración de su detención o los procedimientos legales que se seguirán. El consulado francés continúa realizando las gestiones diplomáticas pertinentes para garantizar su debido proceso.

La situación de Sehili evidencia las complejidades de los proyectos de ultraresistencia transfronteriza, donde las autorizaciones y el cumplimiento estricto de requisitos migratorios son tan cruciales como la preparación física del deportista.

El propio deportista expresaba días antes de su detención lo que suponía para él fracasar en este trayecto, diseñado para batir el récord del mundo en recorrer toda la plataforma continental en el menor tiempo posible. Fue cuando estuvo a punto de abandonar ya en China: "Fracasar tan cerca del objetivo es desgarrador. Ahora tengo diez meses para decidir si quiero volver a intentarlo por este récord… o si quedará como un fracaso para siempre".

La evolución de su caso dependerá de las negociaciones diplomáticas y los procedimientos judiciales en Vladivostok, quedando a la espera de nuevas informaciones oficiales. Se da la circunstancia de que las relaciones diplomáticas entre Francia y Rusia están muy deterioradas, después de que Emmanuel Macron haya sido uno de los impulsores del plan, pendiente de desarrollo, de desplegar tropas de paz en Ucrania.