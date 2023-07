La ciclista trans más crítica con la ley de Irene Montero: "Hay ventaja física. Negarlo es mentir"

Las palabras de Ana Peleteiro sobre las deportistas trans aún siguen de actualidad. Ha sido Alberto Núñez Feijoo,el presidente del Partido Popular, quien las ha comentado en el periódico Marca: "Nosotros nos hemos manifestado por el sexo biológico. Y es que no puede ser con la frivolidad con la que se trata este asunto y que, con la legalización de la frivolidad extrema de la Ley Trans, usted o yo en 48 horas nos declaremos mujer y podamos entrar en las competiciones sin ningún límite más allá de nuestra manifestación de voluntad, porque no hace falta hacer ningún tipo de hormonación y ningún tipo de cirugía. Me parece que Ana Peleteiro ha sido vilipendiada de forma injusta y por tanto, yo estoy con ella", ha asegurado cuando le han preguntado por el asunto. "Yo creo que la mayoría de los deportistas, tanto hombres como mujeres, sabe muy bien que no se puede utilizar ningún tipo de artificio legal para variar el resultado en la competición. No debemos estar tibios ahí. Es un asunto lo suficientemente serio y de hecho, los países que iniciaron una Ley Trans muy extremista están dando marcha atrás", ha continuado. Nosotros hemos dicho que vamos a derogar la Ley Trans y hacer una nueva ley para ese colectivo y en el ámbito del deporte nos hemos manifestado de una forma explícita en el programa electoral", ha dicho Feijoo.

Aunque Ana Peleteiro recibió muchas criticas, también ha recibido apoyos. La ciclista y futbolista Izaro Antxia, en El Desmarque, ha matizado a Peleteiro, pero la ha apoyado: "El tema de la superioridad física no creo que haya que mencionarlo tan a la ligera. Depende de muchas circunstancias. Si ahora por ejemplo Tadej Pogacar se cambia de sexo y se pone a correr en categoría femenina, por mucho que se opere o baje sus niveles arrasaría en todas las carreras de ciclismo femenino". Y continúa: "Obviamente hay gente que tiene superioridad física. Y no hay que negarlo. Porque negarlo es mentir. Y no puedes mentir con algo que es una evidencia científica. Pero el cien por cien de los casos no tiene superioridad física. Cada caso hay que analizarlo". Ella tiene claro la ventaja física: "No puede venir una persona que tenga ventaja y llevárselas a todas por delante. Eso no puede ocurrir y hay que protegerlo. Hay que proteger el pan de las deportistas, estamos hablando de gente que ha estado trabajando toda su vida para hacer deporte de élite". Eso sí, cree que no se trata de prohibir: "Ella habla de prohibir. Yo no estoy a favor de prohibir. Estoy a favor de que cada caso siga un proceso y analizar cada caso. Si se tiene que someter a pruebas médicas, que se someta y se analice si es beneficioso para la competición. No es lo mismo el deporte amateur que el olímpico. Reducirlo todo a un número o a prohibir es demasiado simplista".

Antxia ya había sido muy crítica contra la ley Trans de Irene Montero: "Se ha aprobado en el congreso, una ley sin pies ni cabeza, una ley que, a quienes mas beneficia, es a aquellas personas que, por una decisión política, deciden que hoy son de un GENERO y mañana de otro o que no son de ninguno, no beneficia a las personas transexuales, porque banaliza lo que le pasa y lo reduce a una decisión propia", escribió en su blog Pintando las nubes. "así las gasta “nuestro” ministerio de “igualdad” y la gente que ha ayudado a hacer esta ley, en la que el debate apenas ha existido y, no solo eso sino que, además se ha pretendido acallar por todos los medios", decía y ccontinuaba_ "En cuanto al deporte, vuelvo a decirlo, las mujeres llevamos muchos años luchando por un deporte justo, por tener ese 50-50 en los medios, una ley del deporte que haga que no nos puedan discriminar por el hecho de ser mujeres y esta ley se salta toda esa lucha, a esta ley, le importa un pepino que haya mujeres que se han dejado la vida peleando por esto y muchas otras que aún se la estén dejando. Nos dicen que un hombre puede autodeclararse mujer y, al día siguiente, competir en categoría femenina “como cualquier otra” sin nada más, sin procesos, sin comprobar que tiene o no ventaja, así porque ese día le ha dado por hacerlo…".

