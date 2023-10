Clásico Barcelona - Real Madrid: el nuevo papel de Dani Carvajal que nadie esperaba

«Nos habíamos olvidado de que es un buen rematador de cabeza», asume Ancelotti sobre Carvajal y el cambio de rol que ha experimentado el lateral esta temporada en las jugadas a balón parado en ataque del Real Madrid. Y no es una casualidad, se trata de un plan del cuerpo técnico, que veía al «2» muy aprovechable para hacer daño al rival en la estrategia. «Ha aumentado su papel en ataque. Es muy listo dentro del área, así que hemos cambiado un poco su papel en el balón parado. Ahora entra en el área, y antes se quedaba atrás para vigilar solamente», continuaba el técnico italiano, que no tiene problemas en buscarle una segunda utilidad a sus futbolistas. Camavinga, del que reconoce que es un pivote, le ha puesto muchísimo como lateral izquierdo, y no sólo cuando no había más remedio, también en partidos importantes. Carvajal se mantiene en el otro costado de la defensa, pero ahora es una amenaza aérea que muy pocos esperaban.

En Sevilla hizo el gol del empate en una falta lanzada por Kroos desde el costado derecho. La puso al primer palo el alemán y ahí apareció Carvajal para ejecutar un cabezazo de lo más académico que sorprendió a Nyland y también a En-Nesyri, seguramente el cabeceador más potente de los de Nervión y que estaba precisamente en ese primer palo para sacar la pelota aprovechando su estatura y su capacidad de salto. Carvajal le ganó la partida con sus 173 centímetros y un currículum como goleador de lo más limitado.

Ha marcado sólo 8 tantos con el primer equipo del Real Madrid en 384 partidos y sólo en su primera temporada, la 2013-2014, hizo más de un gol, dos concretamente. No tiene físico de «killer» de área, aunque lo compensa con mucho instinto para acompañar las jugadas. A sus 31 años es uno de los capitanes del equipo y está viviendo un gran momento porque las lesiones le han dejado en paz. Su cambio en la alimentación, sin gluten, le ayuda a que las molestias musculares no lo frenen cada dos por tres. En el Clásico, su enorme experiencia será vital.