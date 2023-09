Coco Gauff, a sus 19 años, gana con toque español su primer Grand Slam

Coco Gauff brindó una enorme satisfacción a los seguidores estadounidenses este sábado, quienes no habían presenciado una victoria de uno de sus compatriotas en el US Open en la categoría individual desde el año 2017. La joven Gauff protagonizó una remontada impresionante ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, con un marcador final de 2-6, 6-3 y 6-2 en un emocionante enfrentamiento que duró 2 horas y 6 minutos.

Con tan solo 19 años, levantó su primer trofeo de Grand Slam, un logro que estuvo al alcance de sus manos el año anterior en Roland Garros, pero que le fue arrebatado por Iga Swiatek. Recibió el triunfo entre las lágrimas después de aprovechar un espectacular golpe y proclamarse campeona en su primer punto de partido.

“Oh, Dios mío, esto significa mucho para mí. Siento que estoy en shock en estos momentos. Perder en la final de Roland Garros me rompió el corazón, pero me hizo darme cuenta de que Dios te pone pruebas, y eso hace este momento incluso más dulce de lo que me podría imaginar. La fe es muy importante, no rezo por resultados, solo pido tener la fuerza de dar todo de mí, y que pase lo que pase. Estoy agradecida por este momento, no tengo palabras, para ser sincera”, dijo la jugadora, entrenada desde el pasado mes de julio por el español Pere Riba.

Desde el pasado mes de julio, cuando comenzó a trabajar con Riba y el experimentado Brad Gilbert, como asesor, Gauff ha acumulado un impresionante historial de 18 victorias y tan solo una derrota, que tuvo lugar en Montreal ante Jessica Pegula. A pesar de una temprana eliminación en Wimbledon, donde cayó ante Sofia Kenin en la primera ronda, Gauff demostró su talento en 2019 al vencer a Venus Williams y llegar a los octavos de final con tan solo 15 años. Desde entonces, su carrera ha experimentado un cambio significativo, con tres títulos en la gira norteamericana y una racha activa de 12 victorias, que es la más prolongada de toda su trayectoria deportiva.