La confesión de Button sobre el equipo en el que quiere ver a Fernando Alonso

El fichaje de Hamilton por la Ferrari supone un efecto dominó en toda la Fórmula Uno.

“Estoy sorprendido, esto es tremendo para el deporte”, comienza diciendoen Sky Sports, que pide “todo el respeto a Hamilton” por su decisión: “Es un gran reto hacer esto, cuando has estado en un equipo durante tanto tiempo y de repente pasas a otro, es duro. Quizá él quería algo diferente y necesitaba un cambio. No puedo esperar a verlo. Cuando eres niño siempre sueñas con vestir el rojo de Ferrari, será especial para él”, añade.

“Reconozco que tengo una especie de ‘crush’ con mi expcompañero, pero me encantaría ver a Alonso con Russell. Tiene 42 años, pero el hambre está ahí y pilota cada día aunque sea un kart. Si llega, serán una buena pareja y trabajarán bien. Russell pensará si su compañero será un rival del karting, como Albon, o alguien como Alonso, el tío que no se va nunca y siempre pelea por los mejores asientos”, dijo.

Ralf Schumacher también dio su punto de vista: “Quizá sea su sueño, Ferrari es uno de los lugares en los que estar en la historia de la F1. Especialmente para Lewis, es el punto sobre la ‘i”.

En el capítulo de nombres propios, Flavio Briatore también estaba “muy sorprendido” por la noticia. “Debe haber tenido sus razones, lo único que puedo decir es desearle lo mejor a Ferrari y a él”, declaraba a La Presse, donde luego señalaba un aspecto crucial para que esto salga bien: “¿Si es lo correcto? No lo sé, primero hay que conseguir el coche correcto. Puedes tener a Batman en el equipo, pero si el coche no es competitivo el piloto no puede marcar la diferencia. Es esencial que el coche funcione”, zanjó.