La confesión más sincera de Fernando Alonso sobre si se divierte en la F1

Fernando Alonso tiene muy claro lo que quiere y cuándo lo quiere. Otra cosa es que pueda conseguirlo, pero él es competitivo en la carrera y en la vida “Ahora la prioridad es ganar en la Fórmula 1 e intentar el tercer título. Luego me gustaría formar una familia”, ha asegurado en una entrevista en GQ el piloto asturiano. Fernando Alonso, que regresó a la F1 con Renault (ahora Alpine) después de dejarlo porque se había cansado y tenía otros desafíos sabe que hay mucha gente esperando su victoria. Puede que ningún piloto de la F1 sea tan carismático como él. “Hay una generación entera que no me ha visto ganar y hay mucha expectación. Darles una alegría significaría mucho”, aseguró el asturiano, que se siente agradecido por el cariño, pero también siente el peso de la responsabilidad.

A pesar de la presión, Fernando Alonso parece tener claro lo que quiere: “Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad”. Estas palabras reflejan la determinación del piloto español por alcanzar la cima una vez más. Pero Fernando Alonso no solo piensa en su carrera profesional. El piloto, que cumplirá 43 años en julio y que tiene que aguantar muchas indirectas acerca de su edad, también tiene planes para su vida personal: “Me gustaría formar una familia cuando me retire, siempre lo he pensado desde niño. Se está alargando mi carrera, es cierto, pero sigo creyendo que algún día llegará y tampoco me queda tanto", aseguraba Fernando Alonso en la entrevista.

Esta temporada quedan aún dos carreras de F1, la primera en Las Vegas y después Abu Dabi. Las opciones de Aston Martin de conseguir una triunfo parecen muy complicadas debido al dominio absoluto de Verstappen y de Red Bull. Cuando flaqueó Red Bull, Aston Martin tuvo un bajón. Pero Fernando Alonso no va a rendirse. Tiene una legión de seguidores detrás y está loco por complacerles