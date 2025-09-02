La confesión más surrealista de Luis Figo sobre el Atlético de Madrid

Luis Figo, leyenda del fútbol y recordado por su paso por el Barcelona y el Real Madrid, volvió a sorprender con unas declaraciones que han dado de qué hablar. Actualmente embajador de Betfair, el portugués confesó que, de no haber jugado en los dos grandes de la capital, habría considerado vestir la camiseta del Atlético de Madrid.

El exbalón de oro explicó que el Atleti siempre le transmitió admiración por su identidad: destacó la filosofía de lucha que caracteriza al club, el ambiente especial que se vive en el estadio y la pasión inagotable de su afición. “Siempre era emocionante enfrentarme a ellos”, aseguró, reconociendo que jugar en el conjunto rojiblanco habría sido una experiencia atractiva en su carrera.

Figo también abrió la puerta a otra curiosidad: le habría gustado disputar un derbi sevillano, uno de los encuentros más intensos del fútbol español. Eso sí, lo hizo con mucha cautela para no despertar susceptibilidades: “No voy a decir si me hubiera gustado jugar en el Betis o en el Sevilla, porque si no me matan los del otro equipo. Pero habría sido muy bonito por el ambiente que se vive allí”.

El portugués aprovechó el acto para reflexionar sobre la actualidad del fútbol español, centrándose en el Real Madrid. Reconoció que la salida de Luka Modric supone una baja sensible para el club blanco y recalcó la importancia de reforzar la plantilla si quiere volver a imponerse al Barcelona en la lucha por la Liga. Según Figo, el Madrid siempre busca fortalecerse al cierre de cada temporada, y ahora no será la excepción.

En cuanto al talento individual, Figo no dudó en señalar a varios protagonistas de LaLiga que, a su juicio, están llamados a brillar. Entre los posibles candidatos al premio de jugador más valioso mencionó a Raphinha, Vinicius, Mbappé y Julián Álvarez, futbolistas que combinan calidad técnica, regularidad y capacidad para decidir partidos. Asimismo, destacó la llegada de nuevos nombres al campeonato español, como Alexander-Arnold y Marcus Rashford, cuya presencia, dijo, eleva aún más el nivel competitivo de la competición.

Con estas palabras, el exfutbolista no solo sorprendió al acercar su nombre, de manera hipotética, al Atlético de Madrid, sino que también dejó clara su visión del presente y futuro de LaLiga, confirmando que, pese a estar retirado, sigue observando con atención cada movimiento en el fútbol europeo.