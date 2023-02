La contundente respuesta de Siro López al insulto de Iñaki Angulo

La guerra en las redes sociales derivada de lo que le sucedió a Vinicius en Mallorca continúa, ya muy lejos del Real Madrid y del propio Vinicius. Es una batalla entre el periodista Siro López y el youtuber Iñaki Alonso, ambos madridistas y que hasta hace poco compartían tertulia. Pero ahora la distancia entre ellos es insalvable y va a más, por los insultos y las amenazas de denuncias.

Todo empezó en la tertulia de Siro López en Twitch, en la que estaban, entre otros, Iñaki Angulo y el periodista Dani Senabre. Éste, muy enfadado con un comentario de Angulo sobre su trabajo en TV3 se levanta en directo y se marcha del canal, insultando a Angulo. Después continúa con los insultos en las redes sociales. Ahí es donde entra de nuevo Siro y decide que no va a continuar con Angulo porque no quiere “toxicidad” en mi canal y asegura que Angulo o alguno de sus seguidores pueden ser tóxico y prefiere perder algunas suscripciones a tener que aguantar eso. “Se me han ido 700 de Twitter. También me va bien, los que no quieran estar, mejor para ellos y si elimino a los que vienen a insultar, tampoco me interesan que estén”, aseguraba .Para Siro, la culpa de lo que sucedió en su directo fue de Angulo “Hay cosas que no me gustaron. El que provoca, el inicio de todo viene por parte de Iñaki”, comentaba en otra tertulia.

Siro aseguraba que estaba muy molesto porque Angulo le había acusado de vendido, por trabajar en otros medios de comunicación. “Sigue con su particular guerra en Twitter y en su inauguración de Twitch”, ha dicho Siro.

Siro López no se calla frente a Iñaki Angulo

“Siro está mintiendo gravemente sobre mi junto a Valentí Sanjuan. Ya dicho que fui invitado por el comité organizador al Mundial. Es mentira. "Iñaki se ha venido al oro de Qatar y han comprado tu opinión". Para lo que ha quedado. Es un pobre hombre. Lo siento”, ha escrito Angulo hoy miércoles.

Ha añadido que Siro López es un “miserable” y ha acabado con este mensaje. “O @sirolopez rectifica públicamente en su canal la mentira de que fui al Mundial de Qatar invitado por el Comité Organizador o esto sí que pienso llevarlo a los tribunales”.

A lo que Siro López, ya totalmente metido en la batalla ha respondido: “Las denuncias no se publicitan, se presentan”.

“No te preocupes Siro”, ha contestado Angulo.

Es una guerra que se ha desatado de repente entre dos influencers del Real Madrid, con distinta visión generacional y que, hasta ahora, atraían a sus canales muchos madridistas. Las redes sociales están divididas en un asunto que empezó hablando de Vinicius y ha llegado hasta esa amenaza de acabar en los juzgados.