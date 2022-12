Las tajantes respuestas de Siro López y Luis Enrique a los audios manipulados

Los streams de Luis Enrique son una de las grandes sensaciones del Mundial de Qatar. La personalidad del entrenador de la selección es arrolladora y lo está demostrando en los directos que casi diariamente hace frente a los aficionados. Ha conseguido que se descubra a un Luis Enrique nuevo, el que acude a esos streams mucho más simpático que cuando solía ir a las conferencias de Prensa y se ponía borde con algún periodista. Ahora también se ha relajado por ese lado. Pero es que en los directos se ve a una persona con ganas de pasarlo bien y contando casi todo.

Él asegura que su idea no es saltarse a la prensa: ““Yo no he empezado a hacer streamings para dejar de hacer ruedas de prensa. Simplemente es algo que me gusta. Es verdad que las ruedas pospartidos te pillan con la energía baja, pero me gusta comunicarme y estoy cómodo ante los medios”, aseguró ante la pregunta de uno de sus seguidores. “No entré en esto para saltármelas; sino para que vierais cómo vivimos y tener un feedback más directo. Esto permite que conozcáis cómo somos en el staff. Si no aparezco en medios de comunicación es porque entiendo que cada uno debe defender su situación y algunos periodistas, ya nos conocemos... yo tengo relación personal casi con la prensa y no dar entrevistas es mi decisión”.

Los streams del entrenador causaron cierta polémica porque algunos le acusaban de estar centrado en eso y, por tanto, como coincidían con horarios de partidos imporantes, no ver encuentros del Mundial. Luis Enrique explicó que hay varias maneras de ver partidos. Una es como aficionados y otra, de manera mucho más detallada, como entrenador que mide al equipo contra el que se va a enfrentar en el siguiente partido. Es decir, no es lo mismo ver un partido de una selección del grupo al que, seguramente, se va a enfrentar España en octavos ahora que hace un mes. Como entrenador lleva horas de estudio y de repeticiones para darles los mensajes más detallados posibles a los futbolistas.

Pero en el último stream le preguntaron qué pensaba de las manipulaciones que pueden hacer algunos periodistas, después de que la Cope hubiese pedido perdón por unos audios de Luis Enrique en los que se juntaba como una respuesta dos respuestas distintas cambiando el contexto de manera evidente. Tras la pregunta. el entrenador de la selección tomó aire, puso serio y contestó: “En este tema se desacreditan ellos por sí mismos, no tengo que añadir nada más”. Y siguió contestando la siguiente pregunta que era acerca de Cuéntame. Luis Enrique reconoció que no había visto ni un partido.

Respecto a los famosos audios también ha contestado Siro López, periodista que colabora en la cadena Cope.

🗣️ (3/6) 🧵@sirolopez, en 'El VAR de Siro' de #7NNTV 🔥



"No sé si es por antipatía a Luis Enrique o qué pero lo que ha hecho Juan Antonio Alcalá con el audio fake no se puede defender. No sé como se puede justificar eso". pic.twitter.com/LHJ56lBdBd — 7NN Noticias (@7nn_Tv) November 30, 2022

El periodista que se ha convertido en uno de los streamers más seguidos y famosos, reconoció que le habían hecho muchas preguntas acerca del asunto y por eso quería contestar a todos. Su mensaje es largo, pero también expresa con claridad su punto de vista. ““Igual que soy muy crítico con El Chiringuito y con su periodismo, cuando uno de los míos mete la pata, hay que decirlo; aunque te duela en el alma”, ha asegurado. “No sé si ha querido criticar a twitch o tener más relevancia... pero a veces creo que hemos perdido la cabeza”, continúa.