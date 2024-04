Las contundentes palabras del padre de Lamine Yamal sobre las palabras del Mono Burgos

La victoria del Barcelona al PSG compartió protagonismo con un comentario del Mono Burgos. "Si no triunfa siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo", aseguró el analista tras ver unas imágenes de Lamine. Movistar Plus+ emitió un comunicado para pedir disculpas públicas por el "desafortunado" comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal en la previa del triunfo del FC Barcelona contra el PSG en el Parque de los Príncipes.

"Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", ha expresado la plataforma sobre un episodio por el que el propio Mono Burgos se disculpó durante la retransmisión: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos". También sacó un comunicado posterior: "El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, rato, religión, discapacidad, edad... No fue mi intención hacer daño a Yamal. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes", dijo.

El último en hablar fue el padre de Lamine. "Buenos días al mundo, solo pido respeto para los hijos de los demás gracias", ha escrito Mounir Nasroui, padre del jugador del FC Barcelona, a través de su cuenta de Instagram.