Las críticas de la prensa francesa a Luis Enrique tras la debacle del PSG

El Paris Saint-Germain encajó cuatro goles en la Champions contra el Newcastle. Mbappé y Luis Enrique son los más criticados. "Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo", dijo 'L'Équipe'. El periódico deportivo francés valoró con un 3 sobre 10 la actuación de su entrenador. "Luis Enrique, principal responsable de este fiasco. El PSG no hizo nada, no consiguió nada y sufrió durante todo el partido", tituló 'Le Parisien'. En Champions es segundo del grupo con tres puntos en dos partidos. En Ligue 1 es quinto con tres victorias, tres empates y una derrota.

Mbappé también fue criticado con un 2 sobre 10. "Su primera parte fue muy decepcionante. Quizás porque los balones no le llegaban fue a buscarlos demasiado atrás. Demasiado insuficiente para él".

Rio Ferdinand también se mostró tajante en la tele inglesa. "Quizás el PSG subestimó al Newcastle, pero tácticamente hay que hacerlo bien cuando estás en un gran escenario. Si no lo haces, serás castigado, especialmente en un estadio como éste. Por la forma en que abordaron el partido, con un 4-2-4, estuvieron flojos en el mediocampo", afirmó.

"¿Por qué este sistema? Yo soy el entrenador, tengo que decidir. ¿Gran derrota? No lo sé. Nuestro objetivo es pasar a octavos. Es un grupo difícil, lo sabemos, pero todavía somos segundos. Serán divertidos los últimos partidos. Tenemos que gestionarlos mejor. ¿Es difícil entrenar al PSG? ¿Qué clase de pregunta es esa?", zanjó el técnico.