El CSD prepara la inhabilitación de Pedro Rocha y la Gestora de la RFEF

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, compareció en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso. Uribes habló alto y claro sobre la alarmante situación de la RFEF, donde Pedro Rocha pasó de testigo a investigado en el «caso Brody».

“Respecto a la RFEF, he venido informando en los últimos días que estamos en permanente contacto con la FIFA. En estas conversaciones, he transmitido al organismo nuestra preocupación y nuestra determinación para adoptar todas las medidas y que no pueda volver a suceder nunca más una crisis reputacional como la que está sucediendo. El Estado de Derecho sí funciona y puede servir para castigar la corrupción. El interés del Gobierno es que se llegue hasta el fondo de la investigación y que se depuren responsabilidades. Tras la resolución del TAD, voy a convocar a la Comisión Directiva para tomar una decisión. La Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez. Firmeza dentro de la ley", dijo el presidente del CSD.

"La buena gobernanza es algo que exige la sociedad española. El fútbol no se puede ver manchado por la codicia de algunos. Tras la resolución del TAD, calificando la actuación del presidente y la comisión gestora como muy grave, voy a convocar en los próximos días a la Comisión Directiva del CSD para tomar una decisión acorde a esta situación que nos avergüenza a todos", confirmó Uribes.

"Les anuncio que vamos a impulsar un código de buen gobierno y de un comité formado por personas de reconocido prestigio que lo rija. El deporte nos ha dado grandes satisfacciones. Trabajar en equipo es clave. Hemos iniciado una nueva etapa con vocación estable. La inversión actual no tiene precedentes", matizó.