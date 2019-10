Cuarenta y ocho horas después de ser campeón del mundo y con los efectos del jet lag todavía muy presentes, Marc Márquez ha recibido a la prensa española en la sede de Repsol en Madrid. Muchas emociones en poco tiempo, que no le apartan del siguiente objetivo, que es volver a repetir en 2020. Sus números ya se acercan a los de Valentino Rossi y a los de otros mitos como Agostini y Nieto, algo que él prefiere no tener en cuenta para no debilitarse. "Cuando dicen que soy de los más grandes trato de apartar la mirada. Cuando escuchas tu nombre rodeado de leyendas se pone la piel de gallina. Cuando me retire estaré orgulloso de estar entre esos nombres, pero ahora prefiero no pensarlo", asegura el español, al que su madre le dio una buena reprimenda por el susto de la caída del viernes en Tailandia.

"Me ha dado la bronca desde el viernes. Por el susto que se llevaron los que están alrededor. Los padres saben sufrir, pero lo pasan mal. Son la base por la que empezó todo, porque si no me hubieran comprado la moto que pedí a los cuatro años no estaríamos hoy aquí", reflexionaba Marc, que lanzó un recado a aquellos que se quejan de que la Honda sólo la lleva bien él. "En la fábrica hacen una moto y el piloto debe tener la capacidad de adaptarse. Todos los pilotos damos el mismo comentario para la evolución".

No caerse de aquí a final de año

"Todos los años me he caído después de ser campeón. Así que la motivación es acabar las cuatro carreras que quedan en el podio. Para mí ahora en Japón ya empieza la temporada 2020".

Quartararo ganará antes de que acabe la temporada

Marc no le ha dejado conseguir su primera victoria, algo que le ha arrebatado en la curva definitiva en las dos últimas carreras. "Fabio es sin duda la revelación de 2019. Nos ha costado ganarlo, apuesto que ganará una carrera antes de final de año. Yamaha lo tendrá en consideración para lo que viene".

Nunca correré el Dakar en motos

A Márquez le gusta la arena, pero es consciente de que si corriera el Dakar en motos se haría daño. Asegura que nunca lo intentará, porque no tiene nada que ver con un circuito. Las circunstancias y los peligros son totalmente distintos.