Con su partido contra Islas Feroe, Sergio Ramos suma ya 167 encuentros con la Selección española de fútbol y alcanza a Iker Casillas en el primer puestos. Está claro que el capitán va a superarlos y en la siguiente convocatoria se convertirá en el español que más veces haya vestido la camiseta de España. Contra Islas Feroe, el seleccionador Robert Moreno hizo nueve cambios en el equipo titular, pero mantuvo a Rodrigo como delantero y a Sergio Ramos en la parte de atrás. “Si no lo pongo, tenemos lío”, había dicho, bromeando el seleccionador español. “Hablo mucho con Sergio y cada día que pasa me sorprende más. Al final todo el mundo habla de él y yo estoy conociendo a la persona. Me está ayudando muchísimo desde que he llegado, siendo un ejemplo y se puede hablar con él de todo, te reafirma cada charla por la atención y acepta bien la crítica, que intento sea constructiva, y él lo hace y lo agradece”, dijo Robert Moreno.

Sergio, como le sucede en el Real Madrid, es el líder indiscutible del equipo. En el se apoya el entrenador para hacer grupo y a él recurren también los otros futbolitas. Uno de los compañeros con el que fue campeón del mundo, Sergio Busquets, también dejó palabras de admiración hacia Ramos, eterno enemigo a nivel de clubes y buenos amigos en la selección española.

“Es una brutalidad de partidos, te dice la trayectoria que tiene Sergio por sus cifras en la selección y sus números en su club. Es de los mejores del mundo durante muchos años y lo será porque tiene unas condiciones enormes. Comenzó muy joven en la selección, ganó dos Eurocopas y un Mundial y es un orgullo tenerle aquí como capitán”, aseguró antes del encuentro otro de los veteranos del grupo de Robert Moreno.

Sergio Ramos suma 125 victorias en los 167 partidos que ha disputado. 22 acabaron en empate y 20 en derrota.

Además, ha logrado 21 golesl. Es el décimo máximo goleador de la historia, junto a Míchel.