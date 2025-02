La curiosa teoría del toro de Mijatovic sobre el Real Madrid

Pedja Mijatovic, exjugador y director de fútbol del Real Madrid, ha ofrecido su visión sobre la eliminatoria de Champions League entre el equipo blanco y el Manchester City de Pep Guardiola, y la ha considerado como un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos y entrenadores del fútbol mundial. En su intervención en el programa El Larguero de la Cadena SER, Mijatovic destacó que ambos equipos atraviesan una situación atípica al encontrarse tan temprano en la competición europea, lo que genera nerviosismo en ambos banquillos. "Ambos equipos están preocupados, ya que se encuentran en una situación no típica para ellos. Esto les produce nerviosismo", aseguró.

El análisis de Mijatovic también se centró en el duelo de entrenadores que protagonizarán Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, a quienes consideró los mejores del momento. "Creo que este enfrentamiento es entre los dos mejores entrenadores ahora mismo, con todo mi respeto para los demás. Ancelotti y Guardiola han demostrado ser los mejores en los últimos años", explicó el exfutbolista montenegrino. Aunque reconoció la grandeza de Guardiola, Mijatovic no dudó en poner a Ancelotti por encima de su colega, resaltando los logros del italiano a lo largo de sus dos etapas en el Real Madrid, algo que Guardiola aún no ha logrado. "Carlo es un poquito mejor porque en dos etapas ha hecho lo que Guardiola todavía no ha conseguido", subrayó, aunque añadió que, debido a la juventud de Guardiola, "quizás lo consiga algún día". "El Real Madrid es un toro diferente en el que llegar, como entrenador o jugador, es difícil, pero irse es muy fácil. Eso lo sabe toda la humanidad y lo saben los jugadores y entrenadores que llegan", asegura.

Mijatovic también elogió el estilo de motivación de Ancelotti, destacando su capacidad para convencer a los jugadores. "Carlo tiene un estilo no tan agresivo como otros entrenadores, no es demasiado nervioso, pero con su inteligencia y buena fe consigue motivar a los jugadores. Le tienes que hacer caso, aunque no pienses como él", comentó, resaltando la habilidad del técnico italiano para gestionar a los jugadores de manera efectiva.

Aunque también habló de las dificultades que enfrenta Guardiola en el Manchester City, Mijatovic no cree que el entrenador catalán corra el riesgo de ser despedido, a pesar de las críticas y los malos resultados en algunos momentos. "En los equipos grandes, los entrenadores que han logrado mucho éxito tienen un crédito. No es fácil que los echen", aseguró el exfutbolista. Además, en relación al Real Madrid, Mijatovic explicó que entrenar al club blanco no es tarea fácil, pero destacó que, si se sabe lidiar con la presión, es una experiencia gratificante: "Cuando ya tienes una trayectoria como Ancelotti, si no has entrenado al Real Madrid, te falta algo. Si sabes vivir con la presión, lo pasas muy bien en el Madrid". Sin embargo, añadió que el Madrid es un club muy exigente y que, aunque llegar es complicado, irse es mucho más fácil. "El Real Madrid es un toro diferente, es difícil llegar, pero irse es muy fácil", concluyó Mijatovic.

Este análisis de Pedja Mijatovic pone de relieve las expectativas que despierta el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, dos equipos y entrenadores con una historia de éxitos y una gran presión sobre sus espaldas.