Dall'Igna elogia a Marc Márquez: "Conserva la pasión y la entrega de un debutante"

Gigi Dall'Igna, director general del departamento de carreras de Ducati, volvió a publicar su tradicional análisis tras el Gran Premio de los Países Bajos, y como era de esperarse, hubo un protagonista indiscutible: Marc Márquez.

El piloto de Cervera brilló una vez más en Assen, firmando su sexto doblete del año al imponerse tanto en la Sprint como en la carrera del domingo. Todo ello pese a no salir desde la pole, y enlazando su tercer fin de semana perfecto consecutivo tras sus exhibiciones en Aragón, Mugello y ahora en los Países Bajos. En este periodo, además, Márquez ha alcanzado hitos históricos: su victoria número 93 y la igualada al récord de Giacomo Agostini con 68 triunfos en la categoría reina.

Sin embargo, para Dall’Igna, el verdadero valor de estos resultados no está solo en los números, sino en el contexto en el que se han conseguido: “Lo ha hecho en un circuito en el que no ganaba desde 2018. Sabemos que Assen no es uno de sus trazados favoritos, igual que Mugello, pero cuando decide ponerse en cabeza, lo hace, se mantiene allí y amplía su ventaja a voluntad si es necesario”, subrayó el ingeniero italiano.

Más allá del rendimiento en pista, Dall’Igna quiso destacar algo aún más valioso: la actitud de Márquez. “Son resultados extraordinarios de un piloto formidable que está haciendo historia en MotoGP, como los grandes que le precedieron, pero con el entusiasmo, la vivacidad y la determinación de un novato que quiere hacerse un nombre. Eso lo dice todo sobre él: su carácter, su talento y también su profesionalidad”, reflexionó. “Aunque no estuvo al 100 % este fin de semana por las dos caídas del viernes, tejió una red letal de la que sus rivales no pudieron escapar”.

Dall’Igna también dedicó palabras a su actual campeón del mundo, Pecco Bagnaia, que vivió un fin de semana complicado. A pesar de ser superado por la Aprilia de Bezzecchi tanto en la Sprint como en la carrera larga, el responsable de Ducati valoró positivamente su actuación: “Estoy satisfecho con la gran carrera de Pecco. Para mí, la más intensa del año, quizás con la excepción de su victoria en Austin”, analizó. “Se quedó a las puertas de la pole por dos imperfecciones en su vuelta decisiva. Su ritmo fue muy bueno, como demuestra su vuelta rápida en carrera. Tenemos que seguir creyendo, esforzándonos y sacando lo mejor de lo que podemos hacer juntos, como ese adelantamiento magistral a Acosta”.

Finalmente, el dirigente italiano no se olvidó de Álex Márquez, quien sufrió una dura caída el domingo que le dejó una lesión en la mano: “Mis mejores deseos para una pronta recuperación a Álex Márquez. Fue una caída desafortunada para alguien que siempre da el máximo sin escatimar esfuerzos. ¡Vamos, vamos, vamos, Álex!”, concluyó con un mensaje de aliento.