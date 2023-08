La acusación más demoledora contra Rubiales: "¿De qué color llevas la ropa interior hoy?"

Luis Rubiales está en la cuerda floja después de las declaraciones de Pedro Sánchez. El presidente de la RFEF verá como las federaciones territoriales le apoyan este viernes, pero esto no quiere decir que el propio Rubiales esté a salvo. De momento, ya hay denuncias contra él que le ponen entre la espada y la pared. El último episodio lo protagonizó Tamara Ramos, la actual directores general de Futbolistas ON que habló en el programa de Ana Rosa. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido. ¿De qué color traes hoy la ropa interior? o Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras", fueron algunas de las frases que la antigua compañera de Rubiales tuvo que sufrir por parte del presidente de la RFEF, según ha denunciado en televisión.

"Cuando lo demando estaba con dos bebés, tenía uno de tres meses, yo lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro... y entonces lo tuve que demandar. La cara que es, es la que ha dado. No me sorprende en absoluto. Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído", zanjó.

Este miércoles también habló Ángel Torres, presidente del Getafe. "Rubiales no puede estar un minuto más como presidente. Tiene tres denuncias, tenemos el Mundial de 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen. Lo que tiene que hacer Rubiales es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación y si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación", afirmó el mandatario del Getafe.