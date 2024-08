Una deportista olímpica cuenta cómo funciona Tinder dentro de los Juegos Olímpicos.

Los Juegos Olímpicos están dejando anécdotas para el recuerdo. Además, ahora se sabe que el Tinder también está presente. Se trata de una de las aplicaciones de citas más conocidas a nivel mundial. Emily Delleman, remera del equipo estadounidense en la categoría de cuádruple scull femenino, hizo un vídeo que supera los cuatro millones de reproducciones y alcanza los 238.600 'me gusta'. De momento, es la única publicación de su perfil de Tik Tok (@happydelly).

"Estaba descansando en mi cama de cartón, porque es parte de mi trabajo. Mientras miraba vídeos en TikTok, vi el de una chica que decía que cambiáramos nuestra ubicación de Tinder a la Villa Olímpica", aseguró.

"Consigue un 'match' con atletas profesionales con nuestras nuevas funciones". Confiesa que lleva años sin utilizarla, por lo que sus expectativas eran muy altas.

Sin embargo, lo que encontró no tuvo nada que ver con lo que esperaba. "Empiezo a bajar, y a bajar... Y no veo a ningún atleta olímpico. Y pensé que el problema era que la configuración de mi aplicación estaba mal, pero no. La localización estaba activada para un radio de una milla y, hasta ahora, creo que he visto un total de dos atletas olímpicos", ha explicado la deportista.

Finalmente, la deportista terminó el vídeo reflexionando sobre formas de entretenerse. Y, precisamente por eso, la vemos publicando contenido en esta red social.

"Emily Delleman ha nombrado que estaba navegando por internet desde su cama de cartón. Se trata de una de las que bautizaron como "camas anti-sexo", y que ya podían verse en la Villa Olímpica en los JJOO de Tokio. La estructura se compone de tres piezas intercambiables para poder adaptarlas al tamaño de cada uno de los deportistas. Soporta hasta 200 kilos de peso", dicen medios locales.