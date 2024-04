El desgarrador testimonio de Guadalupe Porras tras su chocarse con una cámara

Guadalupe Porras, la primera mujer en ejercer de árbitro asistente en Primera División, rompió su silencio tras sufrir un choque con una cámara durante el Betis-Athletic disputado en el Benito Villamarín el 25 de febrero.

"No recuerdo nada de esa jugada ni tampoco del partido. Tengo que admitir que lo he visto una vez pero era como haber tenido una pesadilla, un pensamiento muy lejano pero no quería verla porque me traía malos pensamientos", dice.

"Fueron momentos muy duros porque me comentaron que me había golpeado un cámara pero nunca podía imaginar que el golpe había sido tan fuerte. Me llevaron al quirófano, me pudo operar el cirujano plástico. Al levantar la gasa me dijo: 'Guadalupe, siento decirte que va a ser más de lo que a mí me gustaría'. Al final fueron 25 puntos. El medico que dijo: 'mañana no te vas a ir porque vas a estar peor, pero el martes o el miércoles vas a estar destrozada", matizó Porras.

"Ha sido un proceso duro porque estaba al máximo nivel y por algo ajeno a mí me pierdo la competición. Es muy duro tener conocimiento de lo que ha pasado, fue muy desagradable. He necesitado tiempo para asimilar todo lo que había pasado", recuerda. "He tenido que buscar profesionales para que me ayudaran a ser consciente de todo lo que me había pasado, del shock que estaba sufriendo", alega.

"Afortunadamente con el paso del tiempo muy mejorando física y psicológicamente. He podido hacer mi primer partido y estoy entrenando al máximo nivel", dice la pacense, que volvió a vestirse de corto en el Cádiz-Granada de la pasada jornada.

"Impacta mucho ver que tienes 500 0 600 mensajes, ya no solo del CTA sino de la UEFA, de FIFA, de gente de todo el mundo. Me he sentido muy arropada y quería dar las gracias a las personas que han estado ahí. En ese momento que estaba tan hundida, ese pequeño apoyo y cariño me hicieron levantarme", agradece.