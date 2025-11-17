La desorbitada cantidad de dinero que pagó Neymar por comprar la marca Pelé

La empresa NR Sports, propiedad del padre de Neymar y encargada de la gestión de la imagen comercial del futbolista, ha cerrado una operación que ha sacudido el mundo del deporte y el marketing: la adquisición de la marca Pelé por una cifra cercana a los 18 millones de dólares, aproximadamente 95 millones de reales brasileños. Se trata de una cantidad que muchos especialistas consideran desorbitada, pero también coherente con el peso histórico y comercial del nombre del eterno Rey del Fútbol.

El acuerdo incluye un paquete completo de derechos asociados a la marca Pelé: el uso de su nombre, imagen, licencias para productos oficiales, posibles desarrollos nuevos de merchandising, así como la explotación de su legado audiovisual e histórico. En otras palabras, la familia de Neymar pasa a tener un control casi total sobre la identidad comercial del futbolista más influyente que ha dado Brasil.

La selección de la fecha para anunciar el movimiento tampoco es casual. La presentación pública se programó para el aniversario del milésimo gol de Pelé, uno de los momentos más icónicos de su carrera, con una enorme carga simbólica para Santos, para el fútbol brasileño y para la historia del deporte en general. La operación, así, no es solo económica: también apela a la emocionalidad y al imaginario del fútbol mundial.

Desde hace años, NR Sports ha demostrado una gran capacidad para generar valor alrededor de la figura de Neymar, convirtiéndolo en una de las marcas personales más rentables del planeta. Con este movimiento, la compañía da un paso más allá: no solo gestiona la imagen de un futbolista en activo, sino que incorpora a su cartera la representación comercial de una leyenda eterna.

De hecho, ya se habían visto guiños públicos en los que Neymar aparecía como heredero de Pelé en la cultura futbolística brasileña. En algunos materiales promocionales, se lo presentaba como el Principe en relación directa con Pelé, el Rey. Ahora, esa narrativa adquiere una dimensión completamente nueva.

Expertos en marketing deportivo aseguran que la adquisición abre múltiples líneas de negocio: colecciones de ropa y calzado inspiradas en Pelé, ediciones especiales de balones, videojuegos, documentales y proyectos educativos ligados a la historia del fútbol. Además, la marca podría impulsar museos itinerantes, acuerdos con clubes y federaciones, e incluso experiencias inmersivas en torno al legado del tres veces campeón del mundo.

La figura de Pelé ha generado durante décadas un valor incalculable para el fútbol y para la marca Brasil. Su nombre no solo es reconocido en el ámbito deportivo, sino en la cultura global. Controlling su uso comercial supone, para la familia de Neymar, una oportunidad de proyección internacional sin precedentes.

En definitiva, la operación que une a Neymar y Pelé no solo marca un hito en el negocio del deporte, sino que fusiona dos generaciones del fútbol brasileño: el mito que cambió para siempre la historia del balón y uno de los mayores talentos contemporáneos. Una jugada empresarial tan estratégica como simbólica, destinada a prolongar y expandir el eco del legado del Rey del Fútbol en las próximas décadas.