Un futbolista de Primera División carga contra Javi Poves: "Ten cuidado..."

El delantero del Valencia, Hugo Duro, ha salido al paso de las polémicas declaraciones de Javi Poves, entrenador del Moscardó y personaje conocido también por sus ideas terraplanistas. Tras una derrota de su equipo, Poves cargó duramente contra sus propios jugadores, asegurando que “no dan el nivel de la categoría” y que, con ellos, “no se va a mantener el equipo”. Además, lamentó que muchos futbolistas solo piensen en “ser famosos y subir vídeos a Instagram”, unas palabras que generaron un intenso debate en redes y en el entorno del club.

Fue entonces cuando Hugo Duro decidió intervenir públicamente para reprocharle su actitud. En su mensaje, el delantero señaló que no entraba a valorar quién tiene o no nivel para jugar, pero advirtió a Poves de que esos ataques públicos “duelen a los chavales”, especialmente porque muchos de ellos intentan abrirse camino en el fútbol con trabajo y sacrificio. Le pidió que tome conciencia del impacto que pueden tener sus palabras y que respete el esfuerzo de cada jugador, aunque los resultados no acompañen.

Duro sugirió además que Poves podría estar usando esas críticas extremas como forma de ganar notoriedad, recordándole que hacer declaraciones de ese tipo no solo afecta al vestuario, sino también a la imagen deportiva y personal de jóvenes que todavía están formándose. Su respuesta fue aplaudida en redes sociales, donde muchos aficionados valoraron que el atacante defendiera públicamente a jugadores que, según expresaron varios comentarios, podrían no tener herramientas para responder a un entrenador que les expone de ese modo.

La intervención de Hugo Duro reabre el debate sobre los límites de la crítica pública en el deporte y el rol de los entrenadores en la protección, desarrollo y motivación de sus futbolistas, especialmente cuando se trata de categorías en las que conviven profesionales, jóvenes promesas y jugadores aún en fase de aprendizaje.