La despedida a Rafa Nadal de la ministra de Igualdad, que provoca airadas reacciones

Rafa Nadal se va y el deporte español se queda un poco huérfano. El tenista cerrará, tras la Davis. su carrera con un palmarés que lo sitúa entre los más grandes de la historia del deporte. Con un total de 92 títulos, incluyendo 22 torneos de 'Grand Slam', Nadal se despide del tenis con una trayectoria que pocos pueden igualar.

Casi nadie discute a Rafa Nadal ni en lo humano ni en lo deportivo, aunque últimamente sí que ha recibido ciertas críticas de algunos sectores del feminismo. Pero en lo deportivo, a lo largo de más de dos décadas, el manacorí consolidó su legado no solo por la cantidad de títulos, sino por el nivel de dominio en una era de gran competencia. Su fortaleza mental, su capacidad de lucha y su habilidad para superar adversidades, tanto dentro como fuera de la pista, lo hicieron destacar como una figura casi inquebrantable.

Entre todos los logros de Nadal, Roland Garros es sin duda el más icónico. En 2005, apenas con 19 años, ganó su primer 'Grand Slam' en la arcilla parisina, derrotando al argentino Mariano Puerta. A partir de ahí, su dominio en este torneo fue absoluto, consolidándose como el 'Rey de la Tierra Batida'. En total, conquistó Roland Garros en 14 ocasiones, logrando 112 victorias y sufriendo únicamente cuatro derrotas en este torneo. Su capacidad para mantenerse invicto en la tierra batida durante tanto tiempo es una hazaña incomparable en la historia del tenis. Entre 2005 y 2007, logró una racha de 81 victorias consecutivas en esta superficie, un récord que subraya su supremacía.

En lo humano, siempre se le ha visto como un ejemplo de superación, de constancia, de respeto al rival y a sí mismo, nunca rompió una raqueta. Sin embargo, defendió que había que ganar el dinero que se generaba y por tanto, no creyó en la igualdad de ganar lo mismo en el tenis entre hombres y mujeres. Eso hizo que muchas feministas se pusieran en contra, por eso no a todas ha gustado el tuit de despedida de la ministra de Igualdad, Ana Redondo: "GRACIAS @RafaelNada!!", escribió.

Eso ha provocado algunas reacciones de feministas que consideran que no se puede dar las gracias a Rafa Nadal porque no ha defendido sus postulados como debería y creen que sus méritos deportivos no esconden sus opiniones, en opinión de ellas, en contra del feminismo.