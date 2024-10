Preguntan a Toni Nadal si Fernando Alonso es mejor que Rafa y no puede ser más tajante

El adiós de Rafa Nadal sigue generando despedidas y también comparaciones acerca de si es el mejor deportista español de la historia. Toni Nadal ha hablado de eso. Pero uno de los que más se ha emocionado ha sido su amigo el exjugador de baloncesto Pau Gasol, quien dedicó unas bonitas palabras al tenista. "Gracias de corazón, Rafa Nadal. A lo largo de mi carrera, has sido una inspiración constante y uno de mis mayores referentes, tanto dentro como fuera de la cancha. Tenerte también como amigo ha hecho este camino aún más especial. Estoy deseando verte una vez más dando ejemplo en la Copa Davis. Te quiero mucho, amigo", escribió en su cuenta de la red social 'X'.

La reacción de Gasol, doble campeón de la NBA y leyenda del baloncesto español, era cuestión de tiempo, después de compartir in situ muchos de los grandes momentos del tenista. El ex del Barça o los Lakers estuvo en más de una ocasión en París y Londres presenciando las grandes victorias de Nadal, del mismo modo que el tenista acudió a algunas de las finales de la carrera de Gasol. Además, ambos se unieron en más de una ocasión como embajadores del deporte español y en apoyo a la sociedad española, como durante la pandemia de coronavirus, cuando lanzaron la campaña #NuestraMejorVictoria con la que recaudaron 14 millones de euros para ayudar a los afectados.

Rafa Nadal aún tiene que disputar el torneo de exhibición en Arabia y la Davis, con España, su último episodio como tenista, pero ya se discute acerca de su legado, acerca de si es el mejor deportista español de la historia. Toni Nadal habló en El Larguero de eso. "Está Marc Márquez, que ha ganado 8 campeonatos del mundo, Induráin...", empezó el que fuera entrenador de Nadal.

Manu Carreño, presentador del programa, le puso otros nombres: "Pau Gasol, Fernando Alonso...". Y Toni Nadal respondió rápido: "No, Fernando Alonso creo no se puede comparar con Nadal. Estuvo dos años... Me gusta ser justo. Rafael es uno de los mejores de la historia en su actividad. Fernando Alonso ha sido y es un gran corredor, probablemente de los mejores de los últimos años, pero ha ganado dos Mundiales. Rafael es superior, cinco años número uno y el segundo que más torneos que ha ganado Grand Slam. Pero es difícil porque hay que ver la cantidad de gente que se dedica, si es un deporte mayoritario o minoritario. No se quién es el mejor, no creo que importe mucho", decía.

Toni Nadal ya conocía la decisión

El tío de Nadal ya conocía su decisión: ""No sabía que lo iba a hacer este día nos ha avisado esta mañana por el grupo de la familia. Sabía que se iba a retirar, me dijo hace un mes que sería en la Copa Davis y me pidió que no hablara, que no se lo dijera a nadie".

Aseguró que le gustaría haber seguido: "Rafa tenía ganas de seguir, se va con la espinita de no haber podido hacer una última temporada completa en tierra, creo que hubiera sido su ilusión. Se intentó preparar para llegar bien a París pero tuvo problemas y en primera ronda le tocó uno de los mejores del circuito. Le hubiera gustado seguir, pero el cuerpo le ha dicho basta y cuando tienes tantos problemas lo mejor es dejarlo", añade Toni Nadal.