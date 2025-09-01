Los detalles del regreso de Antony al Betis

El Real Betis ha cerrado el fichaje de Antony, extremo brasileño de 25 años, procedente del Manchester United por una cifra cercana a los 25 millones de euros, incluyendo una cláusula de reventa del 50% sobre una futura venta. Esta información fue adelantada por Fabrizio Romano. El acuerdo se formaliza tras una exitosa cesión del jugador al conjunto bético durante la segunda mitad de la pasada temporada.

Durante su estancia en el Betis, Antony mostró un rendimiento destacado, participando en 26 partidos, anotando 9 goles y proporcionando 5 asistencias, contribuyendo significativamente al equipo en su camino hacia la final de la UEFA Conference League. Su desempeño le valió la nominación al premio de Jugador del Mes de LaLiga en febrero de 2025.

El jugador aterrizará en Sevilla en las próximas 24 horas para someterse al reconocimiento médico y ultimar los detalles de su incorporación al equipo. Con su regreso al Betis, Antony busca continuar con el impulso que le permitió recuperar su mejor nivel tras un periodo complicado en el Manchester United.

El traspaso también representa una liberación económica para el Manchester United, que no tendrá que abonar el bono de lealtad que Antony reclamaba, estimado entre 4 y 5 millones de libras. Además, el acuerdo incluye una cláusula de reventa que otorga al club inglés el 50% de los beneficios en caso de una futura venta del jugador.

Con este movimiento, el Real Betis refuerza su plantilla con un jugador que ya ha demostrado su calidad en la temporada anterior, y que llega con la intención de aportar su talento y experiencia al equipo en la nueva campaña.