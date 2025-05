El discurso de un tertuliano de "El Chiringuito": "El Barça no es un campeón legítimo"

La conquista de LaLiga por parte del FC Barcelona no solo ha desatado celebraciones entre sus aficionados, sino también una fuerte polémica en los medios deportivos. Uno de los momentos más comentados llegó durante la popular tertulia de El Chiringuito de Jugones, donde Juanma Rodríguez, conocido por su postura crítica hacia el Barça, no se guardó nada.

Fiel a su estilo directo y polémico, Rodríguez lanzó una contundente declaración tras la victoria culé: "No puedo felicitar a un club que ha pagado al vicepresidente de los árbitros. Así de claro. Esto no es una opinión, son hechos que están bajo investigación, y mientras no se aclare, no puedo aplaudir este título como si nada pasara".

Estas palabras, en referencia al conocido “Caso Negreira”, reavivaron un debate que parecía haberse enfriado con el paso de los meses. Aunque el Barça ha defendido su inocencia y ha negado cualquier irregularidad, las investigaciones sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros siguen abiertas, y las sospechas continúan alimentando la polémica.

El plató de El Chiringuito se encendió tras estas declaraciones, generando un intenso cruce de opiniones entre los tertulianos. Mientras algunos defendían el mérito deportivo del Barça en esta temporada, otros, como Rodríguez, insistieron en que no se puede separar lo deportivo de las investigaciones en curso.

El Barça volvió a ilusionar en una periplo, donde el Real Madrid dominó al conjunto culé. Sin embargo, el cambio en el banquillo fue necesario para que el conjunto culé pudiese volver a ganar títulos.