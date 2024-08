Un documental de Luis Enrique saca a la luz detalles de su verdadera relación con Mbappé: "¿Qué te pasa Kiki?"

Luis Enrique afronta su segunda temporada en el PSG con el objetivo de lograr esa Champions que nunca termina de llegar. Y es que, el técnico asturiano tampoco fue capaz de romper con esta maldición durante la anterior temporada. Los focos apuntan a él y más que ahora ya no está Mbappé. La relación entre ambas siempre estuvo llena de polémica, al menos de cara a la galería. Los pocos minutos que jugó Mbappé en el tramo final de la competición cuando ya se sabía que se iba a ir al Real Madrid desencadenó un sinfín de rumores. Sin embargo, el propio Mbappé terminó reconocimiento que si no hubiese sido por Luis Enrique, no hubiera jugado nada.

Hay que tener en cuenta que Luis Enrique nunca tuvo ningún problema con él, pero en ciertas ocasiones sí daba esa sensación ante todas las preguntas de los periodistas que de manera constante le preguntaban por la situación del galo. Movistar Plus estrenará un documental, donde el propio entrenador deja varias frases para el recuerdo. "¿Qué te pasa Kiki?", le comentó a Mbappé en un entrenamiento. Unas palabras que cierran cualquier tipo de debate, además también se ve otra escena en la que ambos están juntos analizando tácticamente a un rival y demostrando ese buen rollo que tuvieron durante la última etapa del galo en París antes de poner rumbo a Madrid.

Por su parte, Mbappé tiene por delante el reto de hacer historia en el Real Madrid. Una misión difícil, pero que Cristiano Ronaldo ya consiguió en su día. El atacante galo, de momento, no pudo estrenarse en LaLiga. Ahora, está pendiente de hacerlo ante el Betis en el Bernabéu.