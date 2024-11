La dura confesión de un exfutbolista de Primera División: "O me suicido o cambio radical..."

Dani Benítez habló en "Salvados" de La Sexta sobre todo lo que le pasó. "Llega un día que digo: o me suicido o cambio radical. Y cambié radical. No fue sencillo, me costó y no fue todo bonito de un día a otro", dijo.

"Si no te perdonas a tí mismo, por mucho que digas que estás bien, los demonios vienen todas las noches y te tocan a la puerta. La clave fue perdonarme a mí mismo y retomar la ilusión, por conseguir cosas y vivir. A día de hoy, por muchos contratiempos que tenga, que los tengo y gordos... puedo tener algún día de bajón pero al día siguiente me levanto y sigo otra vez", alegó.

"Yo entrenaba el sábado por la mañana y no pasaron ni 24 horas porque el domingo jugábamos a las 12. Y me tocó el control antidoping y lo hice y di positivo. Me daba igual todo en ese momento. Le dije al doctor lo que había hecho y me dijo que rezase todo lo que pudiese. Pero yo no creo en Dios. Le dije que lo que tuviese que ser, que fuese. Yo en esa época no era feliz y se me notaba en el campo. Tú comparas un partido de los que estaba bien y uno de ese año y dices: 'madre mía, estás para dejar el fútbol", explicó.

"Llegar a Primera era uno de mis sueños pero estoy mucho más orgulloso de lo que tengo ahora. Es diferente y ahora tengo cien veces menos que cuando estaba en Primera, pero la felicidad no es el dinero, la felicidad nace de dentro y no se puede equiparar al dinero. Mi familia, mis hijas, amigos cercanos, pocos pero de verdad. Estoy en un momento que no puedo pedirle más a la vida", dijo.

"Perdía un poco la ilusión, no tenía el apoyo de la gente y eso me mató. Para evadirme de la realidad que estaba viviendo en mi trabajo, quedaba con los amigos, nos veíamos en mi casa o lo que sea y si me bebía un par de cubatas se me olvidaba todo. Así de claro. Lo primero que pensé es que ya lo había perdido todo", zanjó.