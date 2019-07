Egan Bernal: "Tendrán que sufrir para quitármelo"

A Egan Bernal le costó ayer por la tarde contener la emoción hasta en las entrevistas de la zona mixta posteriores a recoger el maillot amarillo que se ganó con creces en la dantesca y caótica etapa que vivió el Tour. A cada paso, a cada entrevista se echaba a llorar. Igual que cuando subió al podio. «Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Tengo sensaciones encontradas porque me daba hasta vergüenza, estaba ahí arriba y vi a mi papá y a mi novia enfrente, los dos llorando. Fue emocionante, esto es el Tour de Francia. Luego cuando vi el león también fue muy especial, tengo los recuerdos de cuando ganaba Alberto Contador».

Ahora es su turno. Ha llegado su momento. En este Tour que el Ineos cerraba filas por Geraint Thomas, la montaña les ha dicho que su apuesta tiene que ser Bernal. Y eso que la anulación de la etapa no le benefició. Con la marcha que llevaba y unas piernas majestuosas, los 48’’ de ventaja con los que ahora cuenta frente a Alaphilippe podrían haber sido más, pero su valiente movimiento en el Iseran tuvo premio y ya no quiere despegarse del amarillo. «Los rivales van a tener que sufrir mucho para quitarme este maillot», dice.

Solo le queda un último escollo, la etapa de hoy, el último acto en montaña. 59 kilómetros después del recorte aplicado por la organización por el riesgo de desprendimientos entre Albertville y el final en alto de Val Thoren. Es su terreno. «Lo voy a hacer lo mejor posible, todavía no he ganado el Tour. Tenemos una etapa muy difícil por delante. El equipo me ayudará a defender el amarillo y tengo que concentrarme en ello. Geraint Thomas se entregará por mí. Su apoyo es muy importante. Lo vamos a dar todo por que este maillot se quede en el equipo Ineos. Voy a dejarlo todo en la carretera. Solo quiero pasar el día de hoy y conservar el amarillo», dijo. De conseguirlo, será el primer colombiano en asaltar mañana el cajón más alto en París.

De lo vivido ayer en la etapa, tras su ataque y el momento en que la organización decidió parar la carrera, Bernal contó que «no sabía qué estaba pasando. Yo iba a tope, todo iba bien y me dijeron que parara, pero yo no quería. Les pedí que me lo dijesen en español para asegurarme y parar. Me dijeron que la carrera había terminado y la verdad es que era el mejor lugar para parar a los corredores, no se podía continuar en esas condiciones. Cuando me dijeron que yo era el líder no podía creérmelo. Ahora tengo el maillot amarillo y es como un sueño. Voy a darlo todo porque el equipo y toda Colombia lo merece».

«Egan llega de amarillo a la última etapa. Le apoyo completamente ahora. Ha hecho un trabajo increíble desde el principio y es un talento fenomenal», confirmaba su compañero Geraint Thomas después de la etapa. «Todo está a punto y bien atado. Ahora lo principal es que tenemos el maillot amarillo en el equipo y estamos en una gran posición. Solo tenemos que empezar la etapa de mañana y terminar el trabajo», añadía.

Alaphilippe, derrotado, asumía la pérdida definitiva del maillot amarillo. «No creo que pueda ya recuperarlo. He luchado pero me ha superado un rival más fuerte que yo y hay que aceptarlo», asegura.