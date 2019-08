El Barça traspasa a Malcom: ¿cuánto dinero lleva gastado e ingresado en fichajes este verano?

Continúa la operación salida en el Barcelona. Valverde quiere tener la plantilla cerrada lo más pronto posible, si puede ser antes de viajar a Estados Unidos para cerrar la pretemporada con los dos partidos amistosos ante el Nápoles (8 y 10 de agosto). Quien no estará ya con el equipo es Malcom, después de que se cerrara su traspaso al Zenit de San Petersburgo por 40 millones, que podrían ser 45 si se cumplen una serie variables. Es más o menos el dinero que invirtió el conjunto español el pasado curso para contratar al zurdo del Burdeos. En lo económico, por tanto, hay un equilibrio, pero en el campo lo del brasileño ha sido la historia de un imposible. No contaba para el técnico y tampoco se ganó el puesto en el césped. Su mejor momento fue cuando marcó el empate a uno en el Camp Nou contra el Real Madrid en las semifinales de Copa. Lo intentó Malcom, le ponía empeño, pero no fue posible.

Su salida se une a la de Cillessen y Denis Suárez, además de la confirmación de la marcha de futbolistas como André Gomes, Paco Alcácer o Cucurella. En total, según la web especializada transfermarkt son 146,4 millones en ingresos. La cifra podía aumentar, porque el principal problema que tiene el equipo es la situación de Coutinho. El fichaje más caro de la historia del club no ha cuajado, y con la llegada de Griezmann su posible presencia en un once titular se hace todavía más complicada. Pero para que salga quieren incluirlo en una operación que vaya más allá de las tres cifras (100 millones) para incluir parte del dinero invertido. El otro futbolista de peso cuyo futuro es incierto es Rakitic. A Valverde le encanta el croata, pero todavía tiene mercado y el Inter sigue a la expectativa con él.

Frente a los 146,4 millones en ingresos, el Barcelona lleva invertidos en este mercado 237 entre Griezmann (120), De Jong (75), Neto (26) y Emerson (jugará en el Betis) y Cucurella (vendido al Getafe). La lista se completará con un lateral izquierdo y la opción de Neymar estará también presente hasta el último momento.