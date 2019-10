La sentencia del "procés" ya ha obtenido respuesta por parte de uno de los actores de la sociedad catalana. El Fútbol Club Barcelona asegura en un comunicado que "las condenas a prisión no son la solución". El texto íntegro del club que preside Josep Maria Bartomeu es el siguiente: "El Fútbol Club Barcelona como una de las entidades de referencia de Cataluña, y de acuerdo con su trayectoria histórica en defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir, afirma hoy después de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo en relación al procés abierto contra los líderes cívicos y políticos catalanes, manifiesta que: de la misma manera que la prisión preventiva no ayuda a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy porque la prisión no es la solución".

Y continúa diciendo: "La resolución del conflicto en Cataluña pasa exclusivamente por el diálogo político. Por eso, ahora más que nunca, el club requiere a todos los responsables políticos para que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver el conflicto que también deberá permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados. El Barcelona manifiesta también todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que han sido privados de libertad".

Por su parte el otro equipo de la ciudad, el Espanyol, ha vuelto a hacer gala de su respecto por las decisiones judiciales y no ha querido entrar a valorar la sentencia. Así, el club blanquiazul emitió un comunicado en el que explicó que "el club es una entidad puramente deportiva y, como tal, no representa los sentimientos, ni los posicionamientos personales e individuales de todos sus socios, como no podía ser de otra manera. Más allá de eso, reiteramos nuestro respeto a las decisiones judiciales, así como lamentamos el sufrimiento que desgraciadamente determinadas situaciones procesales puedan generar a personas individuales, sus familias o los sentimientos colectivos. Alentamos a todos los poderes públicos a buscar soluciones políticas y democráticas por esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal y del más estricto respeto a la legalidad".