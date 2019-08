El Barcelona adelanta al Real Madrid en el fichaje de Neymar, según aseguró anoche el Chiringuito. El club azulgrana ofrece a Coutinho y cien millones de euros, lo que se acerca a las exigencias del PSG, aunque todavía no las cubre. El Real Madrid se mantiene a la espera y sabe que tiene que vender a jugadores para meterse en la peleas, si es que lo hace. El PSG le pide al Barcelona más dinero, aunque no está claro que lo pueda obtener.

Según el diario Marca, hasta Messi se ha puesto en marcha para convencer al brasileño y le ha llamado para que presione y regrese a Barcelona. El club, mientras sigue haciendo movimientos para hacerse con el jugador. Según "El Chiringuito", la última oferta de Bartomeu consiste en cien millones de euros más Coutinho, el futbolista brasileño que se quedó sin poder ser colocado en el mercado inglés.

El PSG no vería con malos ojos la incorporación de Coutinho, pero no le convencen los cien millones que ofrece el Barcelona. Si Neymar le costó 220 millones, no quiere, en su venta, perder ni un euro y considera que lo que le ofrece en metálico el Barcelona más Coutinho no llega a esa cantidad. Si la entidad azulgrana subiese su oferta, Neymar estaría a un paso mínimo de volver a vestirse de azulgrana.

El Real Madrid, mientras, espera; que es lo que ha hecho durante todo este proceso. Es verdad que más que nunca vieron la puerta abierta para el fichaje de Neymar y se sigue pensando que si el Barcelona no pone el dinero, el jugador podría acabar en el Santiago Bernabéu. Las relaciones entre ambos clubes son buenas y para el PSG quitarse a Neymar es una solución. Pero en el club blanco el objetivo es Mbappé, para los años próximos y a por Neymar se irá si se convierte en una posibilidad real.

El Real Madrid ha conseguido preocupar al Barcelona, que teme que se le escape el brasileño, pese a los repetidos intentos de ficharle. En el club azulgrana saben que si no consiguen aumentar la oferta económica, Neymar no se va a quedar en el PSG y su destino más probable es el Bernabéu.

El problema del Real Madrid es que, según El Chiringuito, no está tan claro ahora que al PSG le interesen Bale, James o Mariano y el club necesita hacer dinero con esos tres futbolistas. Por eso son tan urgentes las ventas. Pero o no quieren moverse o no llegan ofertar convincentes por unos jugadores con los que, a priori, no cuenta Zidane.