La pareja de Fede Valverde, Mina Bonino, ha anunciado en Instagram su embarazo y ahí la celebración del futbolistas tras marcar al Eibar: "Te felicito mi amor! Sos puro huevo. Puro corazón, y es el reflejo de lo que das dentro de la cancha. El gol solo llegó para darte más confianza y seguir afianzándote, porque el camino es largo, pero acá Benicio y yo vamos a estar apoyándote.Y ahora si, agradezco a quienes sabían y respetaron nuestro silencio estos seis meses de embarazo, si decidimos no hacerlo público antes fue porque no quería que nada opacase el momento que estaba teniendo Fede, en plenas competiciones y con partidos importantes donde tocaba ganarse la titularidad.

Seguramente todos tengan la cara de Luka en este momento, y tengan muchísimas dudas, pero tal vez es una prueba más de que no importa el tiempo, el lugar, sino la persona y por eso decidimos desde el primer momento agrandar la familia. Me hubiera gustado sacarme una foto con la panza, la camiseta de River que ya tiene y Fede, pero Benicio todavía no termina de asomarse y por eso me agarra desprevenida con una foto desprolija.