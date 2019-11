El ex jugador de baloncesto Sitapha Savané cargó contra Vox tras contestar un mensaje en que Marine Le Pen felicitaba al partido de Abascal: “No no. No son extrema derecha. Y yo no soy negro, sólo me pasé un poco con los rayos UVA..”, asegura el ahora comentarista y que jugó 15 temporadas en la ACB. Muy activo en las redes sociales, el ex jugador comenta casi siempre la actualidad y no se muerde la lengua.