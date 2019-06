El Feliciano López de toda la vida

Feliciano López vuelve a estar en las semifinales del torneo de Queen's. A tres meses de cumplir 38 años, semanas después de debutar como director del Mutua Madrid Open y en la que podría ser la temporada de su retirada, el toledano está jugando mejor que nunca este año con la llegada de la hierba. En cuartos acabó con el canadiense Milos Raonic por 4-6, 6-4 y 7-6 (7/5). En semifinales se medirá con otro canadiense, el adolescente Felix Auger-Aliassime. La otra semifinal la jugarán el ruso Daniil Medvedev, que pudo con el argentino Diego Schwartzman, y el francés Gilles Simon. El cuadro del fin de semana revela que el español está ante una oportunidad única para levantar su segundo título en Queen's.

La hierba ha recuperado la mejor versión de Feliciano López. No hay ningún jugador en el circuito que haya disputados tantos torneos sobre césped como él. Ha sido tres veces cuartofinalista en Wimbledon (2005, 2008 y 2011) y ha disputado dos finales en Queen's. La primera la perdió en 2014 ante Dimitrov. En la segunda, en 2017, se impuso al croata Marin Cilic por 6-4, 7-6 y 7-6. Su saque, su revés cortado y sus subidas a la red siguen siendo muy eficaces en el pasto. Con Raonic logró soportar los 22 saques directos del canadiense y en el tie-break del tercer set fue mucho más sólido que un jugador que llegó a ser el número tres del mundo.

La semana para Feliciano no ha sido sencilla. Las declaraciones de alguno de los imputados en la operación Oikos le salpicaron en el comienzo del torneo. Se le vinculó con el presunto amaño de un partido en el cuadro de dobles de la edición de 2017 en Wimbledon. Aquel torneo lo jugó al lado de Marc López y ambos han descartado cualquier tipo de implicación en maniobras de ese calibre. Y en la pista londinense no ha podido tener continuidad, ya que el martes no jugó la segunda ronda debido a la lesión de Juan Martín del Potro.

Los planes de Feliciano en el arranque de la temporada contemplaban este año como el de su adiós, pero la situación ha cambiado. «Pensé que éste podría ser mi último año, pero ahora estoy meditando que quizá juegue el próximo. No es fácil saber cuándo es el momento adecuado para poner punto y final a tu carrera profesional. Me encanta jugar al tenis y todavía me siento en forma. Soy director del torneo de Madrid y estoy aprendiendo a vivir detrás de las pistas. Hay muchas cosas en las que pensar antes de tomar una decisión», aseguró Feliciano antes de comenzar el torneo de Queen`s.