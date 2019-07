La bomba del primer partido de pretemporada del Real Madrid estalló antes incluso de empezar el encuentro: Bale no estaba entre los convocados, y no hay lesión de por medio. Fue el único futbolista en no vestirse y esta vez Zidane fue claro a la hora de explicar los motivos. "El club está tratando su salida y por eso no ha jugado", dijo el entrenador francés. "Si es mañana, mejor. Ojalá sea inminente porque es lo mejor para él y para el club", continuó.

Por tanto, fin del culebrón: Bale no va a seguir en el Real Madrid. "No es nada personal", dijo también Zizou. "Llega un momento en el que las cosas se hacen, tengo que tomar decisiones y hay que cambiar", explicó. Por último desveló que la situación iba a cambiar seguramente "en 24 o 48 horas": "El club está negociando donde tiene que ir". Bale, por tanto, es una molestia ya para el Real Madrid en esta pretemporada y sólo va a generar ruido su presencia. Pese a que el futbolista en todo momento ha mostrado su intención de quedarse, no va a ser así. Se pone así fin a seis años en los que el futbolista ha tenido buenos momentos y ha ganado títulos, pero no ha terminado de cuajar.

Fue contratado por cien millones y la afición lo miró siempre con cierta sospecha. Las lesiones tampoco le dejaron tener continuidad durante algunas temporadas, y el curso pasado, sin Cristiano, cuando tenía que dar el paso al frente y ser el líder del equipo, no lo hizo. Eso sí, ha tenido el don de aparecer en citas importantísimas. Para la historia del madridismo queda su gol en la final de la Copa del Rey de 2014 tras ganar la carrera a Bartra y, sobre todo, su chilena en la final de la Champions de 2018 contra el Liverpool en un partido que había empezado en el banquillo. También marcó en la de 2014 el tanto que daba la vuelta definitiva al duelo con el Atlético, en la prórroga.

En total han sido 231 partidos y 102 goles con el Madrid. Ganó cuatro Champions, una Liga, una Copa, una Supercopa de España, tres de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.