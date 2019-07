El Barcelona juega mañana su primer partido de pretemporada (contra el Chelsea, a las 12:30; se puede ver en Barça TV) y allí estará Ivan Rakitic. El croata, que fue uno de los futbolistas que participó en la conferencia de prensa previa al encuentro, lleva un verano movido, viendo que su nombre aparece un día sí y otro no en la lista de jugadores que podían ser vendidos. "Estoy acostumbrado, el año pasado sucedió un poco lo mismo", explicó el centrocampista. En 2019 ha cumplido 31 años y es un futbolista con mucho mercado, subcampeón del mundo. La llegada de De Jong le apuntó a él, pero Valverde tiene plena fe en el croata, que no es incompatible con el joven holandés. Año a año, Ivan es uno de los jugadores que más utiliza el entrenador, el socio de Busquets e incluso a veces el sustituto. "He hablado con el club y con el míster y tenemos la misma idea. Yo quiero seguir en el Barça. Estaremos abiertos a todo, como siempre, pero mi intención es seguir. Tengo dos años más de contrato y quiero seguir disfrutando del Barça", aseguró Rakitic. El croata estuvo toda la temporada pasada esperando para negociar su renovación, pero la reunión nunca llegó. La situación sigue igual: "Hablé con el presi de varios temas y ahora el club tiene otras cosas que hacer antes que pensar en detalles míos", insistió, antes de relativizar su situación: "Entiendo que el fútbol funciona así (sobre los rumores de su traspaso), no me molesta. Además, es un orgullo que otros equipos pregunten por mí".

Con Rakitic en la plantilla, la patata caliente es para Valverde, que tendrá uno de esos "problemas" que los técnicos suelen llamar "benditos": Busquets, Rakitic, Arthur, De Jong, Arturo Vidal y Aleñá se tendrán que repartir las tres plazas del medio campo.