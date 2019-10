El mensaje de Joaquín contra Xavi y Guardiola por Cataluña y el proces

A Joaquín, el jugador del Betis le preguntaron por lo que estaba pasando en Cataluña y por lo que han dicho Guardiola y Xavi, con los que jugó varia veces: "Cada uno se muestra como cree. El derecho a la libertad es lo más importante. Pero hay una cosa que no se puede perder, que es el respeto. Cuando se pierde el respeto y la dignidad como persona y como español creo que es muy triste. Para todos", aseguró el verdiblanco, mucho más serio que otras veces.

El veterano futbolista no estaba para bromas tras ver todo lo que está sucediendo en Cataluña: "Me da tristeza. Creo que al igual que muchos españoles y muchos catalanes, la violencia es lo último y tenemos que estar siempre unidos para que España no de esta imagen".